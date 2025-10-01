Deutscher Olympia-Teilnehmer enthüllt Essstörung: "Irgendwann wurde das komplette Dasein zur Qual"

Curdt Blumenthal 30.09.2025 • 15:04 Uhr Alexander Megos kletterte bereits bei den Olympischen Spielen von Tokio und Paris für Deutschland. Nun lüftet der Athlet ein dunkles Geheimnis.

Kletterstar Alexander Megos hat erstmals öffentlich über eine schwere Essstörung in seiner Jugend berichtet.

Der dreimalige WM-Medaillengewinner schilderte in einem Interview mit der Welt, wie er als Teenager in die Magersucht „reingerutscht“ sei.

„Man realisiert das erst, wenn es schon zu spät ist. Ich kann auch nicht festmachen, zu welchem Zeitpunkt alles angefangen hat“, sagte Megos. In dieser Phase habe er nur noch rund 45 Kilogramm gewogen.

„Irgendwann wurde das komplette Dasein zur Qual“

Unter der Essstörung litt auch sein Alltag. „Irgendwann wurde das komplette Dasein zur Qual. Ich habe gehofft, einzuschlafen, damit die Nacht rumgeht und ich in dieser Zeit erst mal keinen Hunger verspüre.“

Erst rund um seinen 18. Geburtstag habe er eingesehen, dass er ein Problem hatte.