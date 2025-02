Biathlon-Star packt über Essstörung aus

Auch wenn es bei der Biathlon-WM bisher knapp noch nicht für eine Medaille gereicht hat - Lena Häcki-Groß präsentiert sich in großartiger Form und platzierte sich sowohl beim Sprint als auch in der Verfolgung unter den Top Fünf.

„Ich hatte oft gehört, wenn du nicht so schwer bist, wenn du nicht so viel wiegst, dann wirst du schneller sein. Ich habe mir das zu Herzen genommen und versucht Gewicht zu verlieren, aber ich war immer noch ein Teenager“, sagte Häcki-Groß bei SVT Sport .

Häcki-Groß kämpft mit Essattacken

In diesen jungen Jahren habe sie noch nicht gewusst, wie sie auf gesunde Art und Weise Gewicht verlieren kann, weshalb sie einfach Mahlzeiten ausfallen ließ oder generell weniger zu sich nahm - das blieb nicht ohne Folgen.

„Mein Körper hatte eine Reaktion darauf. Nach ein, zwei Wochen, wo ich alles so wenig wie möglich gegessen hatte, versuchte ich so viel zu möglich zu essen. Ich bekam Essattacken, wo ich mit dem Essen nicht aufhören konnte. Ich aß alles, was im Haus war“, blickte Häcki-Groß zurück.