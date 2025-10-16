Hochaktuell auch noch nach 57 Jahren

Martin Hoffmann 16.10.2025 • 21:55 Uhr Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-City setzten Tommie Smith und John Carlos ein Zeichen, das heute bewundert wird - damals aber ihre junge Sportlerkarriere entgleisen ließ.

Tommie Smith reckt seinen rechten Arm in die Luft, John Carlos den linken - die Hände im schwarzen Handschuh zur Faust geballt.

Beide senken den Kopf. Ohne Schuhe, nur in schwarzen Socken, stehen die US-Sprinter auf dem Siegerpodest, während ihre Hymne gespielt wird. Die Bilder gehen um die Welt. Und in der Heimat löst ihr stiller Protest bei den Olympischen Spielen 1968 einen Skandal aus.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist das alles nun her. Und Smith wie Carlos sind bis zum heutigen Tag frustriert, wie aktuell der Anlass ihres Protests in Mexiko-Stadt heute vor 57 Jahren noch immer ist.

„Eine Schnecke hat sich in 50 Jahren weiter bewegt als wir uns im Kampf für Bürgerrechte“, sagte Carlos 2018, im Jubiläumsjahr der Geste.

Tommie Smith und John Carlos ernteten Verachtung

Am 16. Oktober 1968 war Smith in Weltrekordzeit zu Gold über 200 m gerannt, Carlos wurde Dritter. Aber Helden waren sie nur für kurze Zeit. Das Ende des Tages erlebten sie als Verachtete.

Denn mit ihrem Zeichen gegen Diskriminierung und Rassenhass in den USA hatten sie nicht nur mit einem der Grundpfeiler der olympischen Bewegung gebrochen: Sport und Politik gehören angeblich nicht zusammen. Ihre Haltung sollte für das restliche Leben des damals 24 Jahre alten Smith und des ein Jahr jüngeren Carlos weitreichende Konsequenzen haben.

Auf Druck des IOC wurden sie aus dem US-Olympiateam geworfen, Smith bekam alle Fördergelder gestrichen. Plötzlich waren sie Ausgestoßene, Verbannte, die Morddrohungen erhielten. Sie hatten die Gemüter einer Gesellschaft erhitzt, deren Nervenkostüm zur Zeit der Bürgerrechts-Bewegungen und des Vietnamkriegs ohnehin hauchdünn war.

Protest bei Olympia 1968 war detailliert geplant

„Wir mussten etwas tun, um vorwärtszukommen“, erklärte Smith. Dafür wollten er und Carlos die Bühne der Spiele nutzen, die erstmals global im Fernsehen übertragen wurden - eine Reichweite, die es zuvor nicht gegeben hatte.

Ihre Inszenierung war bis ins Detail geplant: Die in die Höhe gestreckte Faust galt als Zeichen der Black-Power-Bewegung. Die schwarzen Socken symbolisierten die Armut der schwarzen Bevölkerung - ein Thema, dem sich auch King vor seiner Ermordung stärker angenommen hatte.

Eine Perlenkette um den Hals von Carlos erinnerte an die Lynchmorde. Zudem trugen Smith und Carlos den weißen Anstecker der Menschenrechtsbewegung Olympic Project for Human Rights (OPHR), der beide ebenso angehörten wie Silbermedaillengewinner Peter Norman aus Australien.

Trübe Rolle von IOC-Präsident Avery Brundage

Smith und Carlos bekamen den geballten Zorn des Establishments zu spüren, eine besonders trübe Rolle spielte dabei auch der damalige IOC-Präsident Avery Brundage, berüchtigt für die Verrenkungen, mit denen er 1936 als US-Funktionär die Boykott-Bewegung gegen die Spiele in Nazi-Deutschland bekämpfte - und über die Judenfeindlichkeit der NS-Regierung um Adolf Hitler (inklusive der Diskriminierung jüdischer Athleten) verharmlosend hinwegsah.

Brundages Haltung zur Bürgerrechtsbewegung wurde auch nicht als aufgeschlossen wahrgenommen, schon vor den Spielen hatte Smith über den als „Slavery Avery“ gescholtenen Brundage geschimpft: „Ich will nicht, dass Brundage mir irgendeine Medaille überreicht.“

Auf den Black-Power-Protest reagierte der 1975 verstorbene Brundage dann entsprechend gereizt. „Verzerrte Geisteshaltungen und gescheiterte Charaktere scheinen überall zu sein und unmöglich zu eliminieren“, meinte er und sprach von einer „üblen Demonstration gegen die amerikanische Flagge durch Negros“.

Smith und Carlos unterstützen „Black Lives Matter“

Smith und Carlos kämpften nach ihrer Rückkehr in die USA um ihre Existenz und bekamen nur schwer wieder Boden unter den Füßen. Beide spielten zunächst wenig erfolgreich in der amerikanischen Football-Profiliga NFL, arbeiteten anschließend als Trainer und Lehrer. Erst Jahre später ernteten sie Anerkennung für ihren Mut. Seit 2005 erinnert eine Statue an der Universität von San José in Kalifornien an den Protest. Der ehemalige Präsident Barack Obama empfing sie im Weißen Haus.

Inzwischen gelten der heute 81 Jahre alte Smith und der ein Jahr jüngere Carlos als Vorbilder, an die immer wieder gedacht wird, wenn Sport und Bürgerrechte Thema sind - etwa auch im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung, dem Kniefall-Protest des ehemaligen NFL-Star Colin Kaepernick und dem Konflikt afroamerikanischen Sportler durch US-Präsident Donald Trump.

Carlos und Smith sind - wie zu erwarten - erklärte Trump-Gegner und blicken besorgt auf die heutigen Zustände in ihrer Heimat.

„Trump und sein ‚Make America Great Again‘“, kommentierte Carlos Trumps zweite Wahl im vergangenen Jahr: „Kann aber wirklich jede Gruppe von Menschen hier sagen, wann Amerika toll war. Nein. Wir können da nicht neutral sein. Man steht entweder auf der richtigen Seite oder auf der falschen.“

Wie hoch der Preis für eine Entscheidung sein kann, wissen Carlos und Smith so gut wie wenige andere.

