Olympia 2026: TV-Sender setzen auf diese Experten!

SPORT1 29.10.2025 • 14:40 Uhr Die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d‘Ampezzo stellen das sportliche Highlight im kommenden Februar dar. Zahlreiche bekannte Experten wie Felix Neureuther und Sven Hannawald werden die Live-Übertragungen begleiten.

Vom 6. bis zum 22. Februar 2026 kämpfen die weltbesten Wintersportler um die olympischen Medaillen. Die Winterspiele von Mailand und Cortina d‘Ampzzo werden sowohl von Eurosport als auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live begleitet.

Aus einem Bericht der Sport Bild geht schon jetzt hervor, wie die Sender ihre Berichterstattung planen. Aufgrund der weiten Wege in Norditalien und der vielen Wettkampfstätten (u.a. Mailand, Cortina d‘Ampezzo, Predazzo, Antholz und Livigno) soll ein Großteil der Produktion in Deutschland umgesetzt werden. ARD und ZDF teilen sich dem Bericht zufolge ein Olympia-Studio in Mainz.

Während die ARD bei den Übertragungen aus dem Studio auf die Moderatorinnen Esther Sedlacek und Stephanie Müller-Spirra setzt, werden für das ZDF Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer im Einsatz sein.

Olympia: ARD und ZDF setzen auf bewährte TV-Kräfte

Vor Ort sind für die ARD Lea Wagner und Michael Antwerpes für die ARD sowie Lena Kesting und Amelie Stiefvater für das ZDF als Reporter von der Partie. Unterstützt werden diese von einem großen und prominenten Experten-Aufgebot, wobei im Wesentlichen die aus den Weltcup-Übertragungen bekannten Ex-Sportler dabei sind.

Die ARD setzt auf Felix Neureuther (Ski Alpin), Arnd Peiffer und Erik Lesser (Biathlon) sowie auf Seven Hannawald (Skispringen) und Rick Goldmann (Eishockey). Außerdem werden weitere bekannte olympische Größen wie Mariama Jamanka und Katarina Witt ihre Eindrücke vermitteln.

Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer (beide Biathlon), Severin Freund (Skispringen) und Marco Büchel (Ski Alpin) möchten im ZDF ihr Wissen teilen.

Die erste Übertragung wird bereits am 5. Februar vom ZDF ausgestrahlt, da das Eishockey-Turnier einen Tag vor der Eröffnungsfeier am 6. Februar mit Kommentator Tom Bartels (ARD) beginnt. Die ARD und das ZDF berichten im täglichen Wechsel von ca. 9:30 bis 23:30 Uhr.

Schmitt, Rebensburg und Co. für Eurosport im Einsatz

Eurosport wird alle Tage live begleiten und berichtet konträr zu den öffentlich-rechtlichen Sendern aus einem Studio in Cortina. Die Olympia-Shows werden von Haupt-Moderatorin Birgit Nössing begleitet, wobei der Fokus auf Live-Übertragungen liegen soll.

Mit dabei ist ein prominentes Experten-Aufgebot, zu dem Martin Schmitt (Skispringen), Viktoria Rebensburg (Ski Alpin), Anni Friesinger-Postma (Eisschnelllauf) und Natalie Geisenberger, Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin, gehören.