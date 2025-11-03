Frankreich trauert: Ältester Olympiasieger gestorben

SPORT1 03.11.2025 • 06:10 Uhr Charles Coste berührte im vergangenen Jahr noch die Herzen bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris. Jetzt ist der einstige Bahnradsportler gestorben.

Er sorgte für einen denkwürdigen Moment bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris, nun ist Charles Coste tot.

Der zuvor älteste noch lebende Olympiasieger der Welt starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 101 Jahren, wie die französische Sportministerin Marina Ferrari auf X bekanntgab.

„Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod von Charles Coste erfahren, dem Olympiasieger von London 1948, der die Fackel für die Olympischen Spiele 2024 in Paris trug. Mit 101 Jahren hinterlässt er ein enormes sportliches Erbe“, schrieb Ferrari.

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli 2024 saß Coste im Rollstuhl und übergab die Fackel mit dem olympischen Feuer an Frankreichs Judo-Star Teddy Riner und die dreimalige französische Leichtathletik-Olympiasiegerin Marie-José Pérec, die anschließend die olympische Flamme entzündeten.

Coste holte Gold bei den ersten Spielen nach dem Zweiten Weltkrieg

Der französische Bahnradsportler hatte 1948 in London bei den ersten Olympischen Spielen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Mannschaftsverfolgung Gold gewonnen.

Erst im Juli diesen Jahres hatte Coste den Gewinn der Goldmedaille bei olympics.org als „unvergessliche, unbeschreibliche Freude“ bezeichnet. „Ich persönlich habe durch den Sport einige lebenslange Freundschaften geschlossen. Ich hoffe, das ist das Vermächtnis, das ich hinterlasse.“