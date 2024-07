Olympia 2024: Der ergreifendste Moment der Eröffnungsfeier

Als die magische Eröffnungsfeier von Paris auf ihren Höhepunkt zusteuerte, kam es zur vielleicht herzergreifendsten Szene: Bevor die frühere Top-Leichtathletin Marie-Jose Perec und Judo-Ikone Teddy Riner um 23.22 Uhr das Olympische Feuer entzündeten , machte die Fackel noch einmal bei Charles Coste halt. Im Rollstuhl sitzend nahm der 100-Jährige die Fackel entgegen, hielt für einen emotionalen Moment inne und reichte sie an das finale Duo weiter.

Wer ist dieser Charles Coste, der in Deutschland wohl nur noch den wenigsten bekannt sein dürfte, der in Frankreich aber eine Legende ist?

Auf einem Bauernhof in Ollioules im Süden Frankreichs geboren, machte er zunächst eine Lehre als Schlosser. Anfang der 1940er Jahre schenkte ihm sein Vater ein Fahrrad, und bald fuhr er seine ersten Rennen.

Coste Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung

Sieben Jahre später wurde Coste französischer Amateur-Meister in der Einerverfolgung. Einen Wechsel zu den Profis widerstand er, um bei den Olympischen Spielen starten zu können. Im Jahr darauf wurde er gemeinsam mit Pierre Adam, Serge Blusson und Fernand Decanali - nach ihren Nachnamen „ABCD-Team“ genannt – bei Olympia in London Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung.