Olympia-Alleinunterhalter Draisaitl? "Wird nicht der Fall sein"

SID 20.12.2025 • 06:33 Uhr Der Superstar der Edmonton Oilers steht vor seinem Olympia-Debüt in Mailand.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl sieht sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Teamplayer in der DEB-Auswahl und nicht als "One Man Show". "Das wird überhaupt nicht der Fall sein, weil du so keine Spiele gewinnen kannst", sagte der Angreifer der Edmonton Oilers bei Sky.

"Du brauchst eine ganze Mannschaft, du brauchst vier Reihen, du brauchst vier Verteidigerpärchen, Torhüter, die alle müssen an einem Strang ziehen und jeder ist genau gleich wichtig in so einer Mannschaft und das ist einfach so und das wird sich auch niemals ändern", sagt Draisaitl: "Das wird bei uns überhaupt kein Problem werden."