Olympia in Deutschland? Biathlon-Legende Neuner mit klarer Meinung

SPORT1 30.12.2025 • 14:34 Uhr Die ehemalige deutsche Weltklasse-Biathletin Magdalena Neuner hofft, dass die Olympischen Spiele bald wieder nach Deutschland kommen. Eine entsprechende Bewerbung würde die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin unterstützen.

Magdalena Neuner hofft, dass Deutschland bald wieder Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele sein wird. „Ich bin eine absolute Befürworterin einer deutschen Bewerbung. Sport und große Sportveranstaltungen bringen Menschen zusammen“, sagte die 38-Jährige in einem Interview mit der Sporthilfe.

„Gerade Städten wie München würde so etwas wahnsinnig guttun, wo die Anlagen etwas in die Jahre gekommen sind“, ergänzte Neuner: „Eine solche Veranstaltung wäre wie eine Frischekur – und, ich glaube, das täte auch unserer Gesellschaft gut.“ Wichtig sei es laut der Biathlon-Legende dabei, dass man die Menschen vor Ort einbeziehe.

Münchens Bürgerinnen und Bürger haben sich im Oktober klar für eine Bewerbung ihrer Stadt um Olympische Sommerspiele ausgesprochen. Spätestens seit Einreichen der Konzepte im Mai wähnt sich die bayerische Landeshauptstadt als aussichtsreich im nationalen Wettstreit. Mit Berlin, der Region Rhein-Ruhr und Hamburg gibt es aber weitere Interessenten.

Olympia: Neuner schwärmt von Antholz

„Ich glaube, wir würden das gut und verantwortungsvoll umsetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Olympische Spiele nach Deutschland kommen“, betonte Neuner, die sich freut, dass die Winterspiele 2026 in einigen Wochen in Italien stattfinden und die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz ausgetragen werden.

Antholz sei „ein wunderschöner Biathlon-Ort, ein absoluter Traum“, so die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin: „Wenn man das mit Orten wie Sotschi oder China vergleicht, wo vieles eher provisorisch wirkte, ist das ein riesiger Unterschied. Jetzt sind wir wirklich in einem traditionellen Wintersportgebiet.“