TV-Klarheit bei Olmpia

SID 17.12.2025 • 15:18 Uhr Rund zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele haben die öffentlich-rechtlichen Sender ihr Übertragungsprogramm vorgestellt. Diese werden mehrere hundert Stunden Livesport vom Jahreshighlight zeigen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihr umfangreiches Übertragungsprogramm für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina vorgestellt. Insgesamt rund 220 Stunden werden ARD und ZDF zusammengenommen live von den Wettkämpfen in Italien (6. bis 22. Februar) berichten, dazu kommen jeweils bis zu 700 Stunden im Livestream auf den jeweiligen Online-Plattformen. Im gewohnten Wechsel übertragen die beiden Sender an jeweils neun Sendetagen.

Im ZDF starten die Übertragungen schon vor der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro: Bereits am 5. Februar absolviert etwa die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen ihr erstes Vorrundenspiel gegen Schweden (12.00 Uhr/ZDF), Qualifikationswettkämpfe im Curling sind online noch einen Tag früher zu sehen.

Beide Sender werden aus einem gemeinsamen TV-Studio in Mainz berichten und damit kein Olympia-Studio in Italien als Zentrum der Berichterstattung beziehen, jedoch vor Ort Reporter für Interviews und Reportagen einsetzen.

Olympia: ARD setzt auf prominente Expertinnen und Experten

Die ARD setzt bei den Winterspielen auf ein Spektrum an prominenten Expertinnen und Experten: Wie es in einer Mitteilung hieß, zählen dazu Arnd Peiffer und Erik Lesser (Biathlon), Sven Hannawald (Skisprung), Felix Neureuther (Ski Alpin) und Mariama Jamanka (Bob) sowie Eiskunstlauf-Doppelolympiasiegerin Katarina Witt, Rick Goldmann (Eishockey) und Gela Allmann für das neu hinzugekommene Skibergsteigen.