Biathlon: Olympia-Kader offiziell verkündet mit Überraschungen

Benedikt Lohr 20.01.2026 • 15:27 Uhr Der Deutsche Skiverband verkündet sein Biathlon-Team für die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina und sorgt für einige überraschenden Entscheidungen.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat am Dienstag das deutsche Biathlon-Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo bekannt gegeben. Dabei sorgten zwei Nominierungen für Überraschungen.

Am Dienstag wurde das Team auf Instagram bekanntgegeben, die Nominierung erfolgte offiziell durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Olympia 2026: Biathlon-Team überrascht

Bei den Frauen werden Franziska Preuß, Selina Grotain, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel an den Start gehen.

Besonders überraschend ist die Rückkehr von Anna Weidel, die beim Weltcup-Stop in Ruhpolding noch aus dem Team gestrichen worden war. Ihren Platz hatte damals Sophia Schneider übernommen.

Grotian kämpft sich ins Olympia-Team

Ursprünglich hatte der DSV nur fünf Frauen im Biathlon vorgesehen. Sportdirektor Felix Bitterling erklärte vor wenigen Tagen im ZDF dazu: „Bei Selina könnte man sich natürlich auf die Ergebnisse vom letzten Jahr berufen und sagen, dass sie eine absolute Weltklasse-Frau ist im gesunden Zustand.“

Grotian hatte erst im Sprint von Ruhpolding mit Platz 15 ihre erste Olympia-Norm erreicht und sich im Verfolgungsrennen mit Platz 13 knapp den zweiten Teil der Norm gesichert. Im vergangenen Jahr hatte Grotian bereits starke Leistungen im Weltcup gezeigt, war aber aufgrund einer kürzlich überstandenen Erkrankung und wenigen Saisonstarts noch nicht endgültig gesetzt.

Die Entscheidung, Grotain und Weidel ins Team zu nehmen, zeigt, dass der DSV flexibel auf aktuelle Formkurven reagiert.

Riethmüller bei den Männern nicht nominiert

Bei den Männern gehören neben Philipp Nawrath auch Justus Strelow, David Zobel und Philipp Horn zum Aufgebot. Lucas Fratzscher erhält ebenfalls einen Quotenplatz und wird damit Danilo Riethmüller vorgezogen.

Riethmüller hatte beim Weltcup in Ruhpolding mit der Staffel noch den einzigen deutschen Podestplatz geholt.