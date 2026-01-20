Das komplette deutsche Olympia-Aufgebot im Überblick

SID 20.01.2026 • 18:28 Uhr Der DOSB reist mit einem vorläufig 183-köpfigen Aufgebot zu den Olympischen Winterspielen 2026 nach Mailand und Cortina d’Ampezzo. Insgesamt sind 85 Frauen und 98 Männer nominiert.

Mit einem vorläufig 183-köpfigen Aufgebot (85 Frauen/98 Männer) geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) an den Start.

Insgesamt sind Athletinnen und Athleten aus zahlreichen Disziplinen nominiert – von Biathlon über Eishockey bis hin zu Skispringen und Snowboard. Das Team des DOSB für Norditalien im Überblick.

Frauen (6): Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt, Anna Weidel

Männer (5): Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel

BOB

Frauen (8): Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Deborah Levi, Laura Nolte, Talea Prepens, Neele Schuten; Ersatz: Kira Lipperheide, Leonie Kluwig

Männer (14): Adam Ammour, Issam Ammour, Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Alexander Schaller, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Felix Straub, Joshua Tasche, Jörn Wenzel; Ersatz: Tim Becker, Oliver Peschk

CURLING

Männer (5): Benjamin Kapp, Felix Messenzehl, Marc Muskatewitz, Johannes Scheuerl, Mario Trevisiol

EISHOCKEY

Frauen (23): Sandra Abstreiter, Anne Bartsch, Nina Christof, Franziska Feldmeier, Daria Gleissner, Katharina Häckelsmiller, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Ronja Hark, Mathilda Heine, Lisa Hemmerle, Hanna Hoppe, Nina Jobst-Smith, Laura Kluge, Emily Nix, Charlott Schaffrath, Jule Schiefer, Tara Schmitz, Chiara Schultes, Carina Strobel, Svenja Voigt, Lilli Welcke, Luisa Welcke

Männer (25): Leon Draisaitl, Alexander Ehl, Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Philipp Grubauer, Dominik Kahun, Lukas Kälble, Marc Michaelis, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Niederberger, John-Jason Peterka, Lukas Reichel, Tobias Rieder, Joshua Samanski, Justin Schütz, Moritz Seider, Wojciech Stachowiak, Nico Sturm, Tim Stützle, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Fabio Wagner, Kai Wissmann

EISKUNSTLAUF

Frauen (3): Minerva-Fabienne Hase, Annika Hocke, Jennifer Janse van Rensburg

Männer (3): Robert Kunkel, Benjamin Steffan, Nikita Volodin

EISSCHNELLLAUF

Frauen (6): Josie Hofmann, Maira Jasch, Anna Ostlender, Josephine Schlörb, Lea Sophie Scholz, Sophie Warmuth

Männer (7): Patrick Beckert, Hendrik Dombek, Gabriel Groß, Moritz Klein, Felix Maly, Fridtjof Petzold, Finn Sonnekalb

NORDISCHE KOMBINATION

Männer (3): Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid

RODELN

Frauen (5): Anna Berreiter, Dajana Eitberger, Merle Fräbel, Magdalena Matschina, Julia Taubitz

Männer (7): Tobias Arlt, Toni Eggert, Timon Grancagnolo, Max Langenhan, Felix Loch, Florian Müller, Tobias Wendl

SKELETON

Frauen (3): Susanne Kreher, Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer

Männer (3): Christopher Grotheer, Axel Jungk, Felix Keisinger

SKI ALPIN

Frauen (4): Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger, Kira Weidle-Winkelmann

Männer: Der DOSB hat zunächst einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe erfolgt nach finaler Zuteilung der Quotenplätze.

SKIBERGSTEIGEN

Frauen (2): Helena Euringer, Tatjana Paller

Männer (1): Finn Hösch

SKI FREESTYLE

Frauen (7): Leonie Bachl-Staudinger, Sabrina Cakmakli, Luisa Klapprott, Daniela Maier, Muriel Mohr, Veronika Redder, Emma Weiß

Männer (4): Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn, Florian Wilmsmann

SKILANGLAUF

Frauen (7): Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey

Männer (5): Janosch Brugger, Friedrich Moch, Jakob Moch, Florian Notz, Jan Stölben

SKISPRINGEN

Frauen (4): Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seyfarth

Männer (4): Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund, Andreas Wellinger

SNOWBOARD

Frauen (9): Leilani Ettel, Kona Ettel, Jana Fischer, Anne Hedrich, Melanie Hochreiter, Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch, Annika Morgan, Mathilda Scheid

Männer (10): Yannik Angenend, Stefan Baumeister, Niels Conradt, Elias Huber, Max Kühnhauser, Christoph Lechner, Martin Nörl, Julius Reichle, Leon Ulbricht, Noah Vicktor

Letzte Entscheidungen stehen noch aus

Zum endgültigen Olympia-Kader kann es bis zum Start der Winterspiele allerdings noch Veränderungen geben. Der DOSB hat das Aufgebot zunächst vorläufig benannt – in einzelnen Sportarten hängt die finale Nominierung noch von der endgültigen Vergabe der Quotenplätze sowie letzten sportlichen Entscheidungen ab.