Das komplette deutsche Olympia-Aufgebot im Überblick

Mit einem vorläufig 183-köpfigen Aufgebot (85 Frauen/98 Männer) geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) an den Start.
Das deutsche Olympia-Aufgebot
Insgesamt sind Athletinnen und Athleten aus zahlreichen Disziplinen nominiert – von Biathlon über Eishockey bis hin zu Skispringen und Snowboard. Das Team des DOSB für Norditalien im Überblick.
Frauen (6): Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt, Anna Weidel
Männer (5): Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel
BOB
Frauen (8): Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Deborah Levi, Laura Nolte, Talea Prepens, Neele Schuten; Ersatz: Kira Lipperheide, Leonie Kluwig
Männer (14): Adam Ammour, Issam Ammour, Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Alexander Schaller, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Felix Straub, Joshua Tasche, Jörn Wenzel; Ersatz: Tim Becker, Oliver Peschk
CURLING
Männer (5): Benjamin Kapp, Felix Messenzehl, Marc Muskatewitz, Johannes Scheuerl, Mario Trevisiol
EISHOCKEY
Frauen (23): Sandra Abstreiter, Anne Bartsch, Nina Christof, Franziska Feldmeier, Daria Gleissner, Katharina Häckelsmiller, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Ronja Hark, Mathilda Heine, Lisa Hemmerle, Hanna Hoppe, Nina Jobst-Smith, Laura Kluge, Emily Nix, Charlott Schaffrath, Jule Schiefer, Tara Schmitz, Chiara Schultes, Carina Strobel, Svenja Voigt, Lilli Welcke, Luisa Welcke
Männer (25): Leon Draisaitl, Alexander Ehl, Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Philipp Grubauer, Dominik Kahun, Lukas Kälble, Marc Michaelis, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Niederberger, John-Jason Peterka, Lukas Reichel, Tobias Rieder, Joshua Samanski, Justin Schütz, Moritz Seider, Wojciech Stachowiak, Nico Sturm, Tim Stützle, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Fabio Wagner, Kai Wissmann
EISKUNSTLAUF
Frauen (3): Minerva-Fabienne Hase, Annika Hocke, Jennifer Janse van Rensburg
Männer (3): Robert Kunkel, Benjamin Steffan, Nikita Volodin
EISSCHNELLLAUF
Frauen (6): Josie Hofmann, Maira Jasch, Anna Ostlender, Josephine Schlörb, Lea Sophie Scholz, Sophie Warmuth
Männer (7): Patrick Beckert, Hendrik Dombek, Gabriel Groß, Moritz Klein, Felix Maly, Fridtjof Petzold, Finn Sonnekalb
NORDISCHE KOMBINATION
Männer (3): Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid
RODELN
Frauen (5): Anna Berreiter, Dajana Eitberger, Merle Fräbel, Magdalena Matschina, Julia Taubitz
Männer (7): Tobias Arlt, Toni Eggert, Timon Grancagnolo, Max Langenhan, Felix Loch, Florian Müller, Tobias Wendl
SKELETON
Frauen (3): Susanne Kreher, Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer
Männer (3): Christopher Grotheer, Axel Jungk, Felix Keisinger
SKI ALPIN
Frauen (4): Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger, Kira Weidle-Winkelmann
Männer: Der DOSB hat zunächst einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe erfolgt nach finaler Zuteilung der Quotenplätze.
SKIBERGSTEIGEN
Frauen (2): Helena Euringer, Tatjana Paller
Männer (1): Finn Hösch
SKI FREESTYLE
Frauen (7): Leonie Bachl-Staudinger, Sabrina Cakmakli, Luisa Klapprott, Daniela Maier, Muriel Mohr, Veronika Redder, Emma Weiß
Männer (4): Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn, Florian Wilmsmann
SKILANGLAUF
Frauen (7): Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey
Männer (5): Janosch Brugger, Friedrich Moch, Jakob Moch, Florian Notz, Jan Stölben
SKISPRINGEN
Frauen (4): Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seyfarth
Männer (4): Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund, Andreas Wellinger
SNOWBOARD
Frauen (9): Leilani Ettel, Kona Ettel, Jana Fischer, Anne Hedrich, Melanie Hochreiter, Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch, Annika Morgan, Mathilda Scheid
Männer (10): Yannik Angenend, Stefan Baumeister, Niels Conradt, Elias Huber, Max Kühnhauser, Christoph Lechner, Martin Nörl, Julius Reichle, Leon Ulbricht, Noah Vicktor
Letzte Entscheidungen stehen noch aus
Zum endgültigen Olympia-Kader kann es bis zum Start der Winterspiele allerdings noch Veränderungen geben. Der DOSB hat das Aufgebot zunächst vorläufig benannt – in einzelnen Sportarten hängt die finale Nominierung noch von der endgültigen Vergabe der Quotenplätze sowie letzten sportlichen Entscheidungen ab.
In Mailand und Cortina d’Ampezzo will das deutsche Team in zahlreichen Disziplinen um Spitzenplätze kämpfen. Mit der Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und aufstrebenden Talenten soll die Grundlage gelegt werden, um bei den Winterspielen 2026 auch im Medaillenspiegel eine starke Rolle zu spielen.