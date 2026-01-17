Müller schwärmt: Deutsches Eishockey-Team so stark wie nie

SID 17.01.2026 • 06:34 Uhr Vor seinen dritten Winterspielen spricht der Routinier über die deutschen Medaillenchancen und mangelnde Anerkennung für NHL-Star Leon Draisaitl.

Routinier Moritz Müller sieht das Eishockey-Nationalteam vor den Olympischen Spielen in Mailand auf einem neuen Level angekommen. "Die deutsche Mannschaft hatte vermutlich noch nie so viel Qualität", sagte der 39-Jährige im Sport1-Interview. Es gebe "inzwischen viele deutsche Spieler mit tragenden Rollen in der NHL – das war früher anders."

Kein Favorit – doch verstecken müssen wir uns nicht

Doch das gelte im Kampf um die Medaillen bei diesen Winterspielen auch für andere Nationen, fügte der Silbermedaillengewinner von 2018 an. "Realistisch betrachtet zählen wir nicht zu den Favoriten. Kanada, die USA, Finnland oder Schweden verfügen fast ausschließlich über NHL-Kader und haben von den Namen her die stärkeren Teams", erklärte Müller. Dennoch sei er "überzeugt, dass wir uns nicht verstecken müssen."

Aus Müllers Sicht ist das anstehende Turnier zudem "speziell, auch weil es kaum Vorbereitungszeit gibt." Um erfolgreich zu sein, werde es darauf ankommen, "schnell zusammenzufinden, das System zu verinnerlichen. Dann ist für uns wieder alles möglich."

Leon Draisaitl – der unterschätzte Gigant auf Kufen