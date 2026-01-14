Biathlon: Preuß nennt großen Olympia-Wunsch

SID 14.01.2026 • 05:47 Uhr Franziska Preuß gehört zu den deutschen Medaillenhoffnungen bei den Winterspielen. Für ihren Traum isoliert sie sich.

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß erhofft sich Olympische Spiele ohne Komplikationen. „Ich will Olympia einmal schön erleben und mit einem positiven Gefühl wieder heim nach Ruhpolding fahren“, sagte die 31-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor dem anstehenden Weltcup in ihrer Heimat.

Die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) seien das Ziel, so Preuß, „für das ich weitergemacht habe und den ganzen Sommer wieder sehr viele Stunden investiert und dafür trainiert habe. Ich war schon bei drei Olympischen Spielen und hatte immer entweder Probleme im Vorfeld oder währenddessen und habe es einfach nicht schön in Erinnerung. Das war für mich der Grund, weiterzumachen“.

Biathlon: Preuß isoliert sich weitgehend

Preuß ist eine der Medaillenhoffnungen im deutschen Team. „Ich hoffe natürlich, dass alles zusammenpasst“, sagte die Sportlerin des Jahres 2025: „Man kann eine Medaille nicht planen, aber ich gebe alles, was man dafür machen kann.“

In den letzten Jahren warfen Preuß immer wieder diverse Infekte zurück. Auch im vorolympischen Winter musste die Verfolgungs-Weltmeisterin bereits zwei Wochen aussetzen. Preuß isoliert sich deshalb weitgehend.