Olympia 2026: Skisprung-Legende wird Historisches verwehrt

SID 26.01.2026 • 12:54 Uhr Der Schweizer Simon Ammann hätte mit seiner achten Teilnahme den Rekord von Claudia Pechstein und Noriaki Kasai eingestellt.

Für Skispringer Simon Ammann ist der Traum von seinen achten Olympischen Spielen geplatzt. Der 44-Jährige verlor das teaminterne Duell um einen Startplatz gegen den erst 19 Jahre alten Felix Trunz.

Das gab der Schweizer Skiverband am Montag bekannt. Ammann hätte mit einer achten Teilnahme den Rekord von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Skispringer Noriaki Kasai eingestellt.

Als „doppelter Doppel-Olympiasieger“ hatte Ammann einst Geschichte geschrieben. Sowohl 2002 in Salt Lake City als auch 2010 in Vancouver holte er Gold von der Normal- und der Großschanze.