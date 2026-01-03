Ski alpin: "Saison beendet" - Ski-Star verkündet Olympia-Aus

SID 03.01.2026 • 19:21 Uhr Der Traum von einer zweiten olympischen Goldmedaille ist für Katharina Liensberger vorerst geplatzt.

Die Österreicherin Katharina Liensberger wird die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) aufgrund einer schweren Knieverletzung verpassen. Die Skirennläuferin wurde nach ihrem schweren Sturz am Freitagvormittag beim Riesenslalom-Training in St. Michael inzwischen erfolgreich operiert. „Die Olympia-Saison ist beendet“, schrieb die 28-Jährige auf Instagram und bedankte sich bei zahlreichen Unterstützern, diese „geben mir Mut, nach vorne zu blicken“.

Ihre „ganze Ausrichtung gilt nun einer allumfassenden optimalen Heilung“, schrieb Liensberger weiter. Nach der Erstversorgung vor Ort war sie mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht worden. Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfes sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert.