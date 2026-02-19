Olympia: Diese Teams bestreiten das Curling-Finale

SID 19.02.2026 • 22:40 Uhr Nach den Betrugsvorwürfen geht es für den Rekord-Olympiasieger um die Goldmedaille. Die Briten schalten die zuvor noch ungeschlagene Schweiz aus.

Die von Betrugsvorwürfen begleiteten kanadischen Curler spielen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo um die Goldmedaille. Der Rekordsieger um den durch das „Boop-Gate“ in die Schlagzeilen geratenen Marc Kennedy setzte sich gegen Norwegen mit 5:4 durch. Im Finale am Samstagabend (19.05 Uhr) trifft Kanada auf den Weltmeister und Peking-Zweiten Großbritannien.

Die Briten schalteten in der Neuauflage des WM-Finals die zuvor noch ungeschlagene Schweiz mit 8:5 aus. Der letzte Olympiasieg Großbritanniens datiert von der Erstauflage 1924 in Chamonix. Kanada spielt um seine vierte Goldmedaille, die letzte holten die Ahornblätter 2014 in Sotschi.

Olympia: Deutsche Curler hatten das Halbfinale verpasst

Die Schweiz hatte die Vorrunde mit neun Siegen als Erster abgeschlossen. Dies war zuvor lediglich Kanada 2010 in Vancouver gelungen. Die Nordamerikaner stürmten bei ihren Heimspielen daraufhin zu Gold, die Schweizer spielen nun am Samstag (14.05 Uhr) gegen Norwegen um Bronze.

Kennedy hatte am vergangenen Freitag im Duell mit Olympiasieger Schweden einen Streit ausgelöst, als er seinem Gegner Oskar Eriksson ein herzhaftes „Verpiss Dich!“ zurief. Die Skandinavier hatten den Kanadiern eine Doppelberührung und damit einen Regelverstoß vorgeworfen.