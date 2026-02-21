Disqualifiziert! Kurz nachdem der Kanadier die Nachricht hört, rastet er aus

Johannes Vehren 21.02.2026 • 13:41 Uhr Jared Schmidt beendet seinen Vorlauf im Ski Cross zwar als Zweiter, doch erhält eine Strafe und scheidet aus. Der Kanadier wütet nach der Entscheidung der Kampfrichter.

Wutausbruch beim Ski Cross! Der Kanadier hat nach seinem Achtelfinal-Lauf bei den Olympischen Winterspielen seine Emotionen nicht im Griff gehabt.

Was war passiert? Der 28-Jährige beendete das Rennen als Zweiter und wäre damit für die Viertelfinal-Läufe qualifiziert gewesen. Doch die Kampfrichter zeigten ihm die Gelbe Karte.

Olympia: Kanadier teilt Unverständnis mit

Der Grund dafür war offenbar, dass Schmidt seinen Kontrahenten Alex Fiva in einer Rechtskurve mit seinem linken Stock behinderte. Das bestrafte die Jury und zeigte ihm die Gelbe Karte - die im Ergebnis die Disqualifikation bedeutete.

Dadurch wurde der Kanadier an das Ende seines Laufs versetzt und schied aus. Die Entscheidung konnte er gar nicht nachvollziehen, gestikulierte wild mit seinen Armen herum und brüllte laut: „Was?!“