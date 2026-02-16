Drei Schlaganfälle, ein Fußbruch – und jetzt Olympia

Holger Luhmann 16.02.2026 • 15:07 Uhr Katrin Beierl erlitt drei Schlaganfälle, kurz vor Olympia einen Fußbruch. Unterkriegen lässt sich die Bobpilotin nicht und startet im Eiskanal von Cortina mit einem Nagel im Fuß.

Es ist drei Jahre her, dass die Welt für Katrin Beierl plötzlich in sich zusammenfiel. Bei einem Urlaub in Peru traten bei einem Flug über die Anden auf dem Weg nach Machu Picchu Sehstörungen und Taubheitsgefühle im Arm auf. Beierl dachte zunächst an eine heftige Migräneattacke.

Zurück in Österreich folgte der Schock. Die Diagnose: Schlaganfall! Und zwar nicht der erste, sondern bereits der dritte. Die beiden vorherigen waren unbemerkt geblieben. Doch Aufgeben kam für Beierl nicht in Frage. „Ich brauche den Sport, sonst gehe ich ein“, sagte Beierl. Also kämpfte sie sich zurück, obwohl das Sehvermögen der Bobpilotin auf dem linken Auge weiterhin leicht beeinträchtigt ist.

Mittelfußbruch kurz vor Olympia

Doch kurz vor Olympia erfolgte der nächste Rückschlag. Ende Januar fiel der 32-Jährigen im Kraftraum ein Gewicht herunter, sie erlitt einen Mittelfußbruch, wurde operiert. Unterkriegen ließ sie sich erneut nicht und geht im Eiskanal von Cortina bei ihren dritten Olympischen Spielen mit einem Nagel im Fuß an den Start.

Die Schmerzen seien „managebar“, im Monobob hatte sie trotzdem Probleme. „Die zwei Läufe sind nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten. In den letzten Tagen war aufgrund der Verletzung viel los“, erklärte Beierl und verzichte auf die Durchgänge 3 und 4.

Der Fokus liegt nun auf dem Zweierbob