Denkwürdige Szenen um schillernden Olympia-Star: "Anni flippt komplett aus!"

SPORT1 09.02.2026 • 18:56 Uhr Jutta Leerdam liefert in Mailand ab und krönt ihre Karriere. Die Niederländerin stellt einen neuen Olympischen Rekord auf.

Der schillernde niederländische Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam hat sich den Traum von Olympia-Gold erfüllt.

Die 27-Jährige siegte vor den Augen ihres Freundes Jake Paul über 1000 m in olympischem Rekord von 1:12,31 Minuten, gleich nach dem Zieleinlauf kullerten Freudentränen - übrigens auch bei Paul, der auf der Tribüne jubelte.

Anreise mit Privatjet: Leerdam sorgt für Aufsehen

Leerdam siegte mit 28 Hundertsteln vor ihrer Landsfrau Femke Kok sowie der Japanerin Miho Takagi (+1,64 Sekunden). In Peking vor vier Jahren war Leerdam noch hinter Takagi Zweite geworden, 2020 und 2023 hatte sie sich über ihre Paradestrecke jeweils den WM-Titel gesichert.

„Ich dachte mir: Wenn ich Schmerzen habe, kann ich mich davon in weiteren achtzig Jahren erholen. Ich muss einfach bis zum Ziel durchhalten”, sagte Leerdam: „Dass ich zum richtigen Zeitpunkt in so guter Form bin, überrascht mich immer noch. Ich zittere hier regelrecht. Das ist surreal“

Während des Rennens waren auch Kommentator Matthias Stach und Ex-Eisschnellläuferin und Experten Anni Friesinger-Postma schon hellauf begeistert.

„Leerdam ist vorne, Anni flippt komplett aus“, rief Stach bei Eurosport beim Zieleinlauf: „Unfassbar, sie hat es geschafft.“

Die euphorisierte Friesinger-Postma ließ einen Jubelschrei los und analysierte dann: „Sie hat so gekontert, unglaublich! Eine Wahnsinnszeit! Oh Gott, schau, die Anspannung - das war jetzt nervlich ... ich bin auch fertig. Die Dame hat geliefert, du kannst über sie sagen, was du willst.“

In der Heimat hatte es nach diesen extravaganten Trip Kritik gehagelt, Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen. Die sportliche Antwort gab das Glamour Girl mit den fünf Millionen Followern auf Instagram am Montagabend im Milano Speed Skating Stadium.

Leerdam fühlt sich bestätigt

„Es waren Tränen der Erleichterung”, gestand Leerdam: „Ich stand unter enormem Druck, wirklich unter enormem Druck. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass ich diese Goldmedaille gewonnen hatte.“

„Es wurde so viel gesagt und geschrieben, so viele Dinge wurden aus der Luft gegriffen. Aber ich bin so glücklich, so glücklich mit meinem Trainerteam, mit Kosta Poltavets, mit der Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und meinem Verlobten. Das zeigt einmal mehr: Wenn man einfach seinem Herzen folgt, kann man mit einer olympischen Goldmedaille dastehen.“

Friesinger-Postma befand: „Sie kann mit Druck umgehen. Sie hat es nicht immer einfach gehabt. Man darf es ihr gönnen. Oh Gott, ist das schön. Ich mag das.“ Mit einer Verbesserung des Olympischen Rekords hatte sie nicht gerechnet, wie sie zugab.

Stach ergänzte: „Und jetzt, die ist Olympiasiegerin. Die kann jetzt zu allen sagen: ‚Wisst ihr was Leute, ihr könnt mich alle mal‘. Und guck mal, selbst der Boxer Jake Paul hat Tränen vergossen. Da sagt man immer, diese harten Männer ..."

Friesinger-Postma erwiderte: „Ich glaube, der ist nicht hart. Der hat einen ganz weichen Kern innen drinnen.“

Deutsche Hoffnung chancenlos

Anna Ostlender spielte derweil bei ihrer Olympia-Premiere im Kampf um die vorderen Plätze erwartungsgemäß keine Rolle. Die einzige deutsche Starterin blieb mit einer Zeit von 1:16,83 Minuten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und landete auf Platz 21. Bei der WM im Vorjahr war die 23-Jährige über die 1000 m auf Rang 20 gelandet.

Am Mittwoch hat dann der deutsche Hoffnungsträger Finn Sonnekalb (18) über seine Nebenstrecke 1000 m seinen ersten Start bei den Spielen.