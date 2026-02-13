Olympia: Gold-Rodler drückte den Kanzler weg

SID 13.02.2026 • 05:40 Uhr Max Langenhan bekommt nach seinem Olympiasieg einen Anruf vom Bundeskanzler - aber geht nicht ran.

Über diesen „kleinen Fauxpas“ konnte Rodler Max Langenhan selbst nur lachen. Am Morgen nach seinem Sieg im Einsitzer bei den Olympischen Winterspielen hatte sich der neue Rodel-König gerade ein „cooles“ Gratulationsvideo von Carmen und Robert Geiss angeschaut, als ihn eine unbekannte Nummer anrief.

„Ich habe den Anruf so weggewischt. Aber es hat sich herausgestellt: Das war Friedrich Merz“, erzählte Langenhan launig nach dem Gewinn der Goldmedaille mit der Teamstaffel am Donnerstag.

Olympia: Langenhan entschuldigt sich beim Kanzler

Seine Teamkollegen um Julia Taubitz und Tobias Wendl konnten sich bei der Geschichte von Langenhan das Lachen nicht verkneifen. Der Thüringer bat den Bundeskanzler öffentlich um Entschuldigung. „Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir sehr leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz.“