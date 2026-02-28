Olympia: Leerdams Rennanzug für Mega-Summe versteigert

SID 28.02.2026 • 17:22 Uhr Bei der Auktion um den Rennanzug von Jutta Leerdam kommt es zu einem Schlagabtausch zweier Bieter. Der Erlös geht an Sportvereine.

Große Summe für den guten Zweck: Der Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam ist versteigert worden. Für den orange-blauen Ganzkörperanzug, den die Niederländerin bei den Winterspielen in Italien beim Olympiasieg über 1000 Meter sowie beim Silbererfolg über 500 Meter getragen hatte, bot der Auktionsgewinner 195.000 Euro.

Neben Leerdams Outfit wurden auf der Plattform „MatchWornShirt“ auch weitere Gold-Anzüge versteigert, etwa von Femke Kok und Antoinette Rijpma-de Jong, allerdings für weitaus weniger Geld.

Schlagabtausch zwischen zwei Bietern

Kurios bei der Leerdam-Versteigerung: Bis 9102 Euro boten mehrere Interessenten, danach kam es zu einem Schlagabtausch zwischen nur noch zwei Bietern.