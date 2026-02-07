Deutscher Olympia-Scherz geht in die Hose

SID 07.02.2026 • 09:37 Uhr Die deutschen Athletinnen und Athleten nehmen ihr Outfit bei der Eröffnungsfeier mit Humor. Ansonsten sind die Meinungen zwiegespalten.

Das deutsche Outfit bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat für viel Wirbel gesorgt, Team D selbst reagierte mit Humor auf die Wahl der ausgefallenen Garderobe mit Fischerhut und Poncho in Übergröße. „Ab jetzt angeln wir uns die Medaillen!“, schrieb die deutsche Auswahl zu einem Bild vom Einlauf bei der Nationenparade im Mailänder San Siro.

Auch bei der Parade im zweiten offiziellen Gastgeber-Ort Cortina d’Ampezzo erlaubten sich die deutschen Sportler einen kleinen Scherz. Bobfahrer Joshua Tasche warf sich vor seine Teamkollegen und zappelte wie ein Fisch am Haken.

Deutsche Legende im TV belustigt

Im Fernsehbild war die Aktion nicht besonders gut zu erkennen. „Ist leider ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir davorstanden“, sagte Skeletoni Axel Jungk bei Eurosport. Im Netz wurde die Aktion aus einer anderen Kameraperspektive aber gefeiert. Bobpilot Adam Ammour schrieb zu einem Video: „Das deutsche Angelteam ist bereit für Olympia.“

Team-Ausrüster Adidas hatte sich das Outfit ausgedacht und damit schon vor der Auftakt-Zeremonie für Diskussionen gesorgt. Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt machte sich als TV-Expertin in der ARD während der Übertragung sogar lustig.

„Bei unseren Jacken rätseln wir immer noch. Ist das ein Poncho, eine Tagesdecke oder eine Luftmatratze?“, scherzte die 60-Jährige laut lachend und fügte an: „Total nachhaltig und universell einsetzbar. Du kannst es für alles einsetzen, nur nicht für den Wintersport.“