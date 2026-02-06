Deutsche Olympia-Ikone macht sich über Outfit lustig

Johannes Vehren 06.02.2026 • 23:32 Uhr Das Outfit, das das deutsche Olympiateam beim Einlauf trägt, sorgt für großes Aufsehen. Eiskunstlauf-Legende Katharina Witt macht sich darüber lustig.

Spott für das Outfit des deutschen Olympiateams bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele! Angeführt von den Fahnenträgern Leon Draisaitl und Katharina Schmid liefen die Athleten an den vier Standorten ein.

Dabei trugen die Deutschen einen bunten Winterponcho gepaart mit einem Fischerhut mit dem gleichen Muster. Über den Look machte sich nicht nur Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt in der ARD lustig.

Legende außer sich vor lachen

„Bei unseren Jacken rätseln wir noch immer: Ist das ein Poncho, eine Tagesdecke oder eine Luftmatratze?“, scherzte die 60-Jährige und bekam anschließend fast einen Lachflash.

Die zweimalige Olympiasiegerin fügte hinzu: „Total nachhaltig und universell einsetzbar. Du kannst es für alles einsetzen, nur nicht für den Wintersport.“

Über deutsches Olympia-Outfit wird abgelästert

Das Outfit kam auch bei den deutschen Fans nicht gut an. Auf X war der deutsche Look ein großes Thema. „Tragbare Schlafsäcke für Deutschland?“, fragte ein User ironisch. Ein weiterer merkte an: „Alle Länder haben schicke Winterjacken. Der deutsche Michel kommt mit Anglerhut und Regenponcho...“

Zudem hieß es kritisch: „Die deutschen Outfits mal wieder die absolute Krönung der Peinlichkeit. Angelausflug gone wrong. Aber Deutschland hat so gut wie immer beschissene Outfits.“