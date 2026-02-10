Kaputte Olympia-Medaillen werden repariert

SID 10.02.2026 • 12:51 Uhr Einige wenige Athleten berichten über Probleme mit den Olympia-Medaillen. Das Organisationskomitee bietet nun Hilfe an.

Olympioniken mit Mangel-Medaillen der Winterspiele in Mailand und Cortina haben Anspruch auf eine Reklamation. Das Organisationskomitee hat betroffene Athletinnen und Athleten gebeten, ihre beschädigten Plaketten „über die entsprechenden Kanäle zurückzusenden, damit sie umgehend repariert und zurückgegeben werden können“.

Einige Medaillengewinnerinnen und -gewinner haben bei diesen Spielen über Materialfehler an Gold, Silber oder Bronze geklagt.

Olympia: Bronze-Medaille von Strelow betroffen

Beim deutschen Biathleten Justus Strelow gab es nach Bronze mit der Mixed-Staffel ebenso Probleme mit dem Steg, an dem das Medaillenband hängt, wie bei Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA).

Auch die schwedische Langläuferin Ebba Andersson (Silber) oder US-Eiskunstläuferin Alysa Liu (Team-Gold) waren betroffen.

Das OK sprach von „einer kleinen Anzahl von Medaillen“. Der Sachverhalt sei „umgehend“ und in Zusammenarbeit mit der staatlichen Münzprägeanstalt, die die Medaillen hergestellt hatte, überprüft worden. „Eine Lösung wurde gefunden“, hieß es.