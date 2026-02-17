Olympia 2026: Bob heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutscher Dreifachsieg?

SPORT1 17.02.2026 • 16:00 Uhr Die deutschen Bob-Piloten schnuppern nach zwei von vier Läufen an einem olympischen Dreifachsieg. Hier sehen Sie die Medaillenentscheidung heute live im Free-TV.

Gehen die deutschen Festspiele im Eiskanal weiter? Bei den Olympischen Winterspielen haben die Rodler und Skeletonis ordentlich abgeräumt - nun sind die Bobfahrer an der Reihe.

Im Zweierbob der Männer stehen nach den ersten beiden Läufen am Montag, am heutigen Dienstag, die entscheidenden Durchgänge drei und vier an. Ab 19 Uhr gilt es, sich im dritten Lauf in Position zu bringen, ehe es ab 21.05 Uhr im finalen Showdown um die Medaillen geht.

Die Chancen auf deutsches Edelmetall könnten nicht besser sein. Nach den ersten beiden Läufen führen gleich drei deutsche Duos die Wertung an. Johannes Lochner und Georg Fleischhauer liegen vor Francesco Friedrich & Alexander Schuller und Adam Ammour & Alexander Schaller in Führung.

Olympia heute live: So verfolgen Sie das Finale im Bob im Free-TV

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Lochner, der mit dem früheren Hürdenläufer (400 Meter) Georg Fleischauer an den Start geht, galt bereits im Vorfeld der Spiele als klarer Favorit. „Im Zweier kann ich mich nur selbst schlagen“, kündigte er im Interview mit dem Münchner Merkur forsch an.

Den mutigen Worten ließ er in den ersten beiden Läufen Taten folgen, was seine überlegene Führung von 0,80 Sekunden unterstreicht.

Es sieht ganz danach aus, als würde die Serie von Francesco Friedrich enden, der 2018 und 2022 jeweils Gold im Zweier- und Viererbob gewinnen konnte. Der 35-Jährige ist mit Anschieber Alexander Schuller aber immerhin auf Silberkurs und hat ein kleines Polster auf das Duo Ammour/Schaller, das 1,24 Sekunden Rückstand auf die Spitze hat.

Olympia 2026: Wer kann den deutschen Dreifachtriumph noch verhindern?

Das US-Duo Frankie del Duca & Joshua Williamson befindet sich mit einem Rückstand von 1,34 Sekunden noch auf Tuchfühlung zum Bronze-Platz. Auch dahinter geht es äußerst knapp zu.