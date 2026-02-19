Olympia 2026: Brite überrascht mit perfektem Tiroler Dialekt

Karina Präg 19.02.2026 • 11:52 Uhr Beim Siegerinterview überrascht der britische Olympiasieger Huw Nightingale mit perfektem Tiroler Dialekt. Selbst der Reporter ist kurzzeitig überfordert.

Die britischen Snowboarder Charlotte Banks und Huw Nightingale haben bei Olympia Gold im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Im anschließenden Siegerinterview überraschte Nightingale mit seinem perfekten Tiroler Akzent.

„Woi, woi, i ku Deitsch redn“, sagte der frischgebackene Olympiasieger plötzlich im Gespräch mit dem ORF. Seine Mixed-Partnerin Banks hatte den Reporter, der zunächst Englisch sprach, zuvor darauf hingewiesen, dass dieser das Interview auch auf Deutsch führen könnte. Nicht wegen ihr, sondern wegen Nightingale.

„I hab hoid ghofft auf die Goldene und sie is hoid brutal schnö im unteren Bereich. I hobs ned erwarten kenna bis sie ins Zü foat und i ihr a Umarmung gebn ku“, sagte der 24-Jährige im perfekten Dialekt. Übersetzt heißt das Ganze: Er habe auf Gold gehofft, Banks sei im unteren Teil der Strecke sehr schnell gewesen, und er habe es kaum erwarten können, sie zu umarmen.

Olympia: Brite sorgt kurzzeitig für Verwirrung

Diese außergewöhnlichen Sprachkenntnisse verwirrten den Reporter des ORF kurzzeitig. Wer rechnet schon mit einem Briten, der einen perfekten Tiroler Dialekt spricht?