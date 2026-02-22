Olympia 2026: "Überall wäre ich ersetzt worden"! Deutschlands heimlicher Held

Holger Luhmann , Sophie Affeldt 22.02.2026 • 19:54 Uhr Was beinahe unterging: Anschieber Thorsten Margis avanciert zum erfolgreichsten Bobsportler bei Olympia. Dabei hing seine Teilnahme am seidenen Faden.

Auf eine Sache freut sich Thorsten Margis ganz besonders. „Dass mir irgendwelche Wehwehchen völlig egal sein können“, erklärte der 36-Jährige auf SPORT1-Nachfrage und schob hinterher: „Das habe ich so gehasst, jedes Mal in den Körper hineinzuhorchen, ob es womöglich etwas Schlimmeres ist.“

Margis‘ Karriere ging am letzten Olympia-Tag in Cortina zu Ende. Standesgemäß mit Gold, im Viererbob von Johannes Lochner, für den es ebenfalls das letzte Rennen war. Was beinahe unterging: Mit fünf Olympiasiegen ist Anschieber Margis der erfolgreichste Bobsportler bei Winterspielen.

Olympia: Nach Bandscheibenvorfall zu Gold

Seine ersten vier Olympiasiege hatte Margis, je zweimal in Pyeongchang und Peking, noch mit Francesco Friedrich gefeiert. Nachdem er seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, wurde im Dezember 2024 sein Wechsel zu Friedrichs Dauerrivalen Lochner bekannt – ein Schritt, der im deutschen Bobsport für ordentlich Aufsehen gesorgt hatte.

Es spricht für Margis, dass er nun erneut im deutschen Gold-Bob saß. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. „Über Weihnachten hatte ich einen Bandscheibenvorfall, das linke Bein war taub, ich hatte 50 Prozent Kraftverlust und konnte kaum noch gehen“, berichtete Margis von seiner Leidenszeit. „Dann stehst du da und denkst: Das war’s.“

Doch das Team fing ihn auf, glaubte an ihn. „Man muss sich das mal vorstellen. Das wäre nirgendwo anders möglich gewesen, dass ich noch auf diesem Schlitten sitze. Überall wäre ich ersetzt worden“, erklärte Margis dankbar: „Dieses Vertrauen der Jungs, dass es noch klappt mit mir, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Das ist einmalig.“