Olympia 2026: "So schlimm, dass sich sein Vater am Eis abwandte"

Johannes Vehren 14.02.2026 • 09:47 Uhr Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin verliert während seiner Kür die Nerven und verpasst als großer Favorit auf Gold gänzlich eine Medaille. Die internationale Presse reagiert geschockt auf das Drama.

Er selbst, die gesamte Eiskunstlaufwelt und auch die internationale Presse sind über die Geschehnisse schockiert. Der selbsternannte „Vierfach-Gott“ sprach im Nachgang vom „Olympia-Fluch.“ Nutznießer des Dramas war der Kasache Michail Schaidorow, der Olympiasieger wurde. SPORT1 fasst das Stimmungsbild zusammen.

USA

ESPN: „Ilia Malinin wird Achter nach zwei Stürzen im olympischen Kürprogramm. Die amerikanische Eiskunstlauf-Sensation reiste als klarer Favorit für olympisches Gold nach Italien und kam mit den Erwartungen und dem Druck nicht zurecht. Das reichte aus, um den Eiskunstläufer zu Fall zu bringen.“

The Athletic: „Ilia Malinin erlebte einen schockierenden Abend bei den Olympischen Spielen, den er lieber vergessen möchte. Ilia Malinin war mehr als zwei Jahre lang unschlagbar gewesen, bis zum Freitagabend. Auf der größten Bühne erlebte der amerikanische Eiskunstlaufstar mit dem Spitznamen „Vierfach-Gott“ ein schockierendes Ende seiner Siegesserie. Schockierend nicht nur, weil er besiegt wurde, sondern auch wegen der Art und Weise, wie dies geschah.“

NBC: „Der ‚Vierfach-Gott‘ ist sterblich. Der US-Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin ging mit der Erwartung in diese Spiele, Gold zu gewinnen und seinen Status als größter Star des Sports zu festigen. Stattdessen stolperte er am Freitagabend wiederholt, als er kurz vor dem Sieg stand, und seine schlechteste Leistung seit Jahren ließ ihn auf dem achten Platz landen und die Olympischen Winterspiele ohne Einzelmedaille verlassen."

USA Today: „Ilia Malinin beendete sein Programm unter Tränen, nicht mit einem Triumph. Nach einer schockierenden Leistung und einem katastrophalen Einbruch belegte der Eiskunstläufer, von dem man erwartet hatte, dass er die Goldmedaille im Eiskunstlauf der Männer gewinnen würde, den achten Platz. Ja, Achter. Der „Vierfach-Gott“ wurde Achter. Malinins Zusammenbruch war so schlimm, dass sein Vater, der auch sein Trainer ist, sich gegen Ende seines Programms, als sich seine Fehler häuften, von der Bande am Eis abwandte und nicht mehr hinschauen konnte."

Chicago Sun Times: „Der ‚Vierfach-Gott‘ Ilia Malinin stürzt zweimal in einer katastrophalen olympischen Kür. Die als ‚Vierfach-Gott‘ bekannte amerikanische Eiskunstlauf-Sensation, erwies sich als sterblich.“

England

Daily Mail: „Der US-Eiskunstlaufstar Ilia Malinin kämpft mit den Tränen, nachdem der „Vierfach-Gott“ gestürzt ist und in einem Albtraum-Zusammenbruch bei den Olympischen Winterspielen die Medaille verpasst hat. Er stürzte während der Kür im Finale mehrfach – einer der schockierendsten Momente der Olympischen Winterspiele."

Daily Mirror: „Olympia-Star kämpft mit den Tränen, nachdem er die ‚einfachste‘ Goldmedaille verspielt hat. Die Olympischen Winterspiele haben diese Woche einige Überraschungen erlebt, aber keine kommt an Ilia Malinins schockierenden Sturz im Finale des Eiskunstlaufs der Männer heran."

BBC: „Schaidorow gewinnt Gold, während ‚Vierfach-Gott‘ Malinin einbricht. Er erlebte einen Albtraum, als er zweimal stürzte und damit völlig aus dem Medaillenrennen fiel. In einem bemerkenswerten Kürprogramm der Männer hatten viele der großen Medaillenkandidaten mit ihren Kürprogrammen zu kämpfen. Von den letzten sechs Athleten stürzten fünf. Der Einzige, der fehlerfrei lief, war Michail Schaidorow aus Kasachstan, der völlig fassungslos war, als er Gold gewann."

Italien

Gazzetta dello Sport: „Malinin stürzt: Er wird Achter, Schaidorow holt Gold im Eiskunstlauf. Die Nacht des Lebens von Michail Schaidorow . Die Welt wartete auf Malinin und Kagiyama, die Dominatoren des Eiskunstlaufs, und musste feststellen, dass beide den wichtigsten Wettkampf des Vierjahreszyklus verpatzten.“

Corriere dello Sport: „Malinin-Schock, vom Traum zum Albtraum: Er vermasselt alles und landet unter Tränen außerhalb des Podiums! Der US-amerikanische Eiskunstläufer stürzt zweimal und kann dem Druck nicht standhalten: Eine unglaubliche Wendung!“

Österreich

Krone: „Sturz-Drama um Ilia Malinin! Eiskunstlauf-Drama in Mailand: Das US-Wunderkind hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst.“

Kurier: „Drama in der Eiskunstlauf-Kür: Superstar Malinin verpasst eine Medaille. Der große Favorit Ilia Malinin stürzte bei zwei Sprüngen und fiel in der Kür auf Rang acht zurück. Kasache Schaidorow holte völlig überraschend Gold.“

Schweiz