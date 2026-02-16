Olympia 2026: "Alles stockdunkel" - ein wahres Olympia-Fiasko

Mette Bech 16.02.2026 • 22:44 Uhr Nach der überraschenden Niederlage gegen Deutschland ist der Halbfinaleinzug der schwedischen Curler ausgeschlossen. Die schwedischen Medien reagieren deutlich auf das „Olympia-Fiasko“.

Deutscher Eis-Coup! Die Curler haben im fünften Vorrundenduell die Mitfavoriten aus Schweden aus dem Olympischen Turnier geworden. Mit einer 1:5-Bilanz ist die Halbfinal-Qualifikation für die amtierenden Olympiasieger somit bereits nicht mehr möglich.

Mit vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen waren die Schweden gegen das junge Team aus Deutschland bereits stark unter Druck gestanden - doch nach der überraschenden 3:7-Niederlage sind die Halbfinalchancen endgültig geplatzt. Zum Entsetzen der schwedischen Presse.

Schmerzhaftes Olympia-Fiasko

„Es ist schmerzhaft, dieses Fiasko mit anzusehen”, sagte SVT-Expertin Eva Lund, die selbst zweimal Gold bei Olympia gewann.

Das Team um Niklas Edin hatte noch im November 2025 die Europameisterschaft gewonnen. Doch diesmal gelang dem Team wenig, was auch die schwedischen Kommentatoren feststellten.

Nach einem weiteren Fehlstein Edins sagte Kommentator Niklas Nord: „Das ist nicht einmal knapp. Man erkennt das Team nicht wieder.“ Lund fügte an: „Es läuft überhaupt nichts richtig. Das ist sehr seltsam.“

Für den Curler Christoffer Sundgren kam das Ausscheiden nicht völlig unerwartet: „Es ist klar, dass das noch eine ganze Weile hängenbleiben wird. Wir haben nicht das Niveau erreicht, das wir uns erhofft hatten, aber gleichzeitig war das symptomatisch für die gesamte Saison.“

Schwedische Presse übt scharfe Kritik

Für die schwedischen Medien ist das Aus bei den Olympischen Spielen einfach ein „großer Fehlschlag.“

Die Boulevardzeitung Aftonbladet wirft dem Team sogar vor, sich im „Ruhm der Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und der Olympischen Spiele gesonnt“ zu haben. Nach dem enttäuschenden Auftritt sei nun „alles stockdunkel“.

Für die siebenmaligen Weltmeister stehen nun noch drei „bedeutungslose Spiele“ in Cortina d’Ampezzo an. Schon am frühen Dienstagmorgen treffen die Schweden auf die Schweiz.