Olympia 2026: Deutscher Bob-Wahnsinn! Lochner krönt Karriere

Johannes Vehren 17.02.2026 • 21:49 Uhr Die deutschen Teams dominieren den Zweierbob-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen. Alle drei Duos gewinnen eine Medaille.

Er hat es geschafft! Johannes Lochner hat zusammen mit Anschieber Georg Fleischhauer die Goldmedaille im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen gewonnen. Für den 35-Jährigen, der nach dem Großevent seine Karriere beendet, ist es das erste olympische Gold in seiner Laufbahn.

„Es gibt nichts Geileres, als wenn so ein Plan aufgeht. Ich bin selten sprachlos gewesen in meiner Karriere, aber jetzt ist es gerade einfach ein Glücksgefühl. Der große Vorsprung ist unfassbar, dass wir das hinbekommen haben“, jubelte Lochner nach dem Triumph in der ARD.

Olympia: Bronze beim Debüt

Doch damit nicht genug, denn auch Silber und Bronze gingen an Deutschland! Lochners Dauerrivale Francesco Friedrich musste sich mit Anschieber Alexander Schüller mit dem zweiten Platz zufriedengeben (+1,34s). Friedrich gewann bei den Winterspielen 2018 sowie 2022 Gold im Zweierbob.

Dritter wurde bei seinem Olympia-Debüt Bob-Pilot Adam Ammour zusammen mit Alexander Schaller (+1,82s). Nach der Bob-Show steht das deutsche Team bei fünf Gold-, acht Silber- sowie sieben Bronzemedaillen.

Nach den ersten drei Durchläufen sowie im Weltcup hatte sich die Dominanz von Lochner schon abgezeichnet. Er war mit sechs Siegen in sieben Zweier-Rennen im Gepäck nach Cortina gereist.