Olympia 2026: Deutscher Curler wischt sich Finger blutig

SPORT1 12.02.2026 • 13:19 Uhr Die deutschen Curling-Männer starten mit einer Niederlage in das olympische Turnier. Die Finger von einem Deutschen werden arg in Mitleidenschaft gezogen.

Bittere deutsche Niederlage zum Olympia-Auftakt - und dazu auch noch Schmerzen bei Johannes Scheuerl! Der 23-Jährige musste im Auftaktspiel gegen Kanada zwischenzeitlich an der blutenden Hand behandelt werden. Durch das intensive Wischen wurden seine Finger wund.

Auch aller Einsatz führte am Ende nicht zum erwünschten Erfolg. Deutschland überzeugte gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada, musste sich aber im Extra-End mit 6:7 geschlagen geben.

Erste Olympia-Teilnahme seit zwölf Jahren

Die deutschen Männer um Kapitän Marc Muskatewitz hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für die Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten hingegen eine Qualifikation.