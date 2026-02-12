Olympia 2026: Deutscher Curler wischt sich Finger blutig

Bittere deutsche Niederlage zum Olympia-Auftakt - und dazu auch noch Schmerzen bei Johannes Scheuerl! Der 23-Jährige musste im Auftaktspiel gegen Kanada zwischenzeitlich an der blutenden Hand behandelt werden. Durch das intensive Wischen wurden seine Finger wund.
Blutige Finger bei deutschem Curler
Die deutschen Curling-Männer starten mit einer Niederlage in das olympische Turnier. Die Finger von einem Deutschen werden arg in Mitleidenschaft gezogen.
Auch aller Einsatz führte am Ende nicht zum erwünschten Erfolg. Deutschland überzeugte gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada, musste sich aber im Extra-End mit 6:7 geschlagen geben.
Erste Olympia-Teilnahme seit zwölf Jahren
Die deutschen Männer um Kapitän Marc Muskatewitz hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für die Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten hingegen eine Qualifikation.
In der Vorrunde stehen Spiele gegen alle neun Teams an. Die besten vier erreichen anschließend das Halbfinale. Im nächsten Spiel wartet am Donnerstag Norwegen.