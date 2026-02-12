Olympia 2026: Deutscher Star mit besonderer Erinnerung

Samuel Kucza 12.02.2026 • 13:12 Uhr Olympia 2018 hat JJ Peterka als Teenager vor dem TV verfolgt. Nun ist er selbst dabei - und hat große Träume.

JJ Peterka war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und verfolgte das olympische Märchen bereits intensiv. Heute ist der Angreifer selbst Nationalspieler und bei Olympia 2026 dabei (Auftaktspiel gegen Dänemark ab 21.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) und will mit dem DEB-Team angreifen – als NHL-Profi, der seit Sommer 2025 für die Utah Mammoth spielt und zuvor bei den Buffalo Sabres unter Vertrag stand.

„Das war schon ein cooles Erlebnis“

Auf SPORT1-Nachfrage, wie und wo er das Olympia-Märchen von Pyeongchang 2018 miterlebt hatte, sagt Peterka in einer Medienrunde: „Wir hatten damals einen Auswärtstrip mit Salzburg. Wir waren in Österreich und sind dann als Team super früh aufgestanden und haben das Ganze zusammen verfolgt. Das war schon ein cooles Erlebnis - vor allem, weil wir das mit den ganzen anderen Jungs gemeinsam erlebt haben.“

Auf die Nachfrage, was für ihn größer wäre - Stanley Cup oder Olympia-Gold mit Deutschland -, konnte Peterka keine klare Antwort geben.

„Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wenn man für Deutschland spielt, ist das natürlich das höchste Ziel. Und wenn es im Verein um alles geht, dann ist der Stanley Cup das Größte. Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann.“

Olympia: Große Vorfreude auf Draisaitl

Nun könnte Peterka zu den Gesichtern eines neuen deutschen Olympia-Kapitels werden. Besonders groß ist dabei seine Vorfreude auf das Zusammenspiel mit Leon Draisaitl. „Es gibt so viele Spieler, mit denen ich gerne spielen würde. Aber Leon ist das Aushängeschild mit dem jeder spielen will“, hatte er bereits in der Vergangenheit seine Bewunderung zum Ausdruck gebracht."

Anders als 2018 verfolgt Peterka das Turnier diesmal nicht vor dem Bildschirm, sondern ist mittendrin - als Teil einer deutschen Mannschaft, die mit zahlreichen NHL-Profis angereist ist und erneut große Ziele hat.