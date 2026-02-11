Olympia 2026: Deutsches Duo verpasst Gold-Rekord

Johannes Vehren 11.02.2026 • 20:17 Uhr Das Rodel-Duo Wendl/Arlt verpasst einen Olympia-Rekord. Im Doppelsitzer werden die Deutschen Dritter.

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben den olympischen Rekord verpasst! Die beiden deutschen Rodler sind im Doppelsitzer Dritter geworden. Für Deutschland ist es die zweite Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Italien.

Seit 2014 war das Duo bei Olympia im Doppelsitzer und in der Teamstaffel mit Deutschland ungeschlagen gewesen. Sechs olympische Goldmedaillen hat das bayerische Rodel-Duo auf dem Konto.

Olympia: Gold-Rekord verpasst

In Norditalien sollten am Mittwoch und Donnerstag die siebte und achte hinzukommen. Damit wären Wendl und Arlt mit den norwegischen Ikonen Ole Einar Björndalen (Biathlon), Björn Dählie und Marit Björgen (beide Langlauf) als erfolgreichste Winterolympioniken gleichgezogen. Doch aus diesem Traum wurde nichts.

Der Goldlauf endete damit zwar, ihre Rekordjagd setzen Wendl und Arlt in Cortina aber fort. Durch Bronze zogen beide mit Rodlerin Natalie Geisenberger (6x Gold, 1x Bronze) in der Liste der erfolgreichsten deutschen Wintersportler gleich - und sie können am Donnerstag mit einer weiteren Medaille in der Teamstaffel die alleinige Bestmarke setzen.

Das zweite deutsche Duo um Rekordweltmeister Toni Eggert und Florian Müller wurde Vierter. Gold ging letztlich an Italien mit Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Silber gewann Österreich mit Thomas Steu und Wolfgang Kindl.

