Olympia 2026: "Die Goldene habe ich nicht verdient" - Klopp sorgt für einen Lacher

Samuel Kucza 18.02.2026 • 14:58 Uhr Prominenter Besuch im „Austria House“. Jürgen Klopp trifft die österreichischen Athleten, feiert ihre Medaillen und sorgt mit lockeren Sprüchen für beste Stimmung.

Jürgen Klopp mischte sich bei den Olympischen Winterspielen auch unter die österreichischen Medaillenhelden. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool schaute im „Austria House“ vorbei und gratulierte den Athleten persönlich zu ihrem Medaillengewinn.

Dabei blieb es nicht bei einem kurzen Händedruck. Klopp nahm sich Zeit und scherzte in gewohnt lockerer „Kloppo“-Manier mit den Sportlern.

Für einen besonderen Moment sorgte Skispringer Jan Hörl, der Klopp seine Goldmedaille für ein gemeinsames Foto umhängen wollte. Doch der Deutsche lehnte lachend ab und antwortete humorvoll. Wie die Kronen Zeitung ihn zitierte: „Nein, die Goldene habe ich nicht verdient, die habt ihr geholt!“

Rauschende Medaillenparty mit Klopp

Klopp war auf Einladung des ÖOC-Partners AlphaTauri im „Austria House“ zu Gast und verbrachte dort offenbar mehrere ausgelassene Stunden. Der frühere Liverpool-Coach erlebte dabei eine stimmungsvolle Feier rund um Österreichs Medaillengewinner hautnah mit.

Im Laufe des Abends stießen unter anderem die Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl und Stephan Embacher dazu. Auch die Snowboarder Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek sowie Slalom-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein ließen sich die Feier nicht entgehen.