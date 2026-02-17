Olympia 2026: Eine Sportart geht viral - Deutschland im Curling-Fieber

Holger Luhmann 17.02.2026 • 15:34 Uhr Deutschlands Curler spüren eine ungeahnte Begeisterung. Sogar ein bekannter Schauspieler meldet sich per Videobotschaft. Der Rückschlag am Dienstag tut umso mehr weh.

Im Netz kursieren zahlreiche Videos, in denen Fans mit Wischmopp und Staubsauger die Sportart Curling nachstellen. Am Montag, nach dem Sieg gegen Olympiasieger Schweden, bekamen Deutschlands Europameister von 2024 sogar eine Videobotschaft von Schauspieler Frederick Lau zugeschickt. Plötzlich löst eine sonst eher mäßig populäre Sportart bei den Olympischen Winterspielen eine ungeahnte Begeisterung aus.

„Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Vier Jahre stehen wir ja eher so am Rand“, sagte Skip Marc Muskatewitz auf SPORT1-Nachfrage: „Wir bekommen ganz viele Nachrichten von Menschen zuhause, die dem Sport zuschauen – und uns auf dem Eis sympathisch finden.“

Ähnlich empfinden es die Teamkollegen. „Es tut gut, aus dem Schatten herauszukommen. Das bedeutet uns sehr viel und mach großen Spaß“, sagte Felix Messenzehl zu SPORT1.

Curling gilt als Gentleman-Sport

Die Sympathiepunkte lassen sich womöglich auch dadurch erklären, dass Curling als Gentleman-Sport gilt. Knifflige Situationen werden häufig unter den Teams geklärt, selbst bei manchen Großturnieren ohne Schiedsrichter.

Eine solche Situation gab es auch beim deutschen 7:3-Erfolg gegen Schweden. Kurz vor Schluss rutschte Wischer Johannes Scheuerl aus, blieb dabei an zwei Steinen hängen.

„Wir haben dann alle gemeinsam versucht die Steine so hinzulegen, wie es ohne meine Berührung gekommen wäre“, erklärte Scheuerl. Ein Sportsgeist, von dem viele Sportler sich etwas abschauen können.

Es gab aber auch schon andere Beispiele im Curling-Center von Cortina. Insbesondere beim Match Kanada gegen Schweden kochten die Gemüter hoch. Die Schweden warfen den Kanadiern Betrug vor, weil sie ihre Steine verbotenerweise zu lange über die Hog-Line hinaus mit der Hand führten.

Olympia 2026: Curling-Zoff geht viral

Die Stimmung eskalierte. „Komm, verpiss Dich“, rief Marc Kennedy seinem Gegner Oskar Eriksson zu. Da die Spieler alle verkabelt sind, ging der Streit erst live um die Welt und später in den Sozialen Medien viral. Auch ein bisschen Zoff ist bekanntlich gut für die Aufmerksamkeit.

Erstmals seit 2014 in Sotschi ist ein deutsches Team bei Olympia wieder dabei, es ist zugleich die jüngste Mannschaft aller Nationen in Cortina. Und die zeigte am Dienstag Nerven. Nach klarer Führung ging das Spiel gegen die bis dahin sieglosen Tschechen 7:9 verloren.