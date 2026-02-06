Olympia 2026: Eröffnungsfeier heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.02.2026 • 17:00 Uhr Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina steigt am Freitag unter anderem im San Siro. So können Sie die Zeremonie live verfolgen.

Die Welt blickt am Freitagabend unter anderem auf das San Siro Stadium, wenn ab 20 Uhr in einer spektakulären Eröffnungsshow die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand eröffnet werden sollen.

Gleichzeitig wird auch in Cortina d’Ampezzo das Olympische Feuer entfacht werden, was zur ersten geteilten Eröffnungsfeier der Spiele führt. In Predazzo und Livigno finden ebenfalls Zeremonien statt.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Eröffnungsfeier im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ARD und Eurosport

ARD und Eurosport Stream: sportschau.de, HBO Max

sportschau.de, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland wird als 32. Nation hinter Georgien und vor Jamaika erwartet. In Mailand wohnt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Zeremonie bei.

Stars wohnen der Olympia-Eröffnungsfeier bei

Bei der Eröffnungsfeier in Mailand sind eine Reihe von Stars angekündigt. So tritt der italienische Tenor Andrea Bocelli auf, wie auch die Sängerinnen Mariah Carey und Laura Pausini.

Ein wie ein Staatsgeheimnis gehütetes Geheimnis scheint bereits gelüftet: Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, werden die Ski-Idole Alberto Tomba in Mailand und Deborah Compagnoni in Cortina die letzten Träger des Fackellaufs sein und die Olympische Flamme entzünden.