Olympia 2026: Eröffnungsfeier heute live im TV, Stream und Ticker

Die Welt blickt am Freitagabend unter anderem auf das San Siro Stadium, wenn ab 20 Uhr in einer spektakulären Eröffnungsshow die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand eröffnet werden sollen.
So läuft die Olympia-Eröffnungsfeier
Gleichzeitig wird auch in Cortina d’Ampezzo das Olympische Feuer entfacht werden, was zur ersten geteilten Eröffnungsfeier der Spiele führt. In Predazzo und Livigno finden ebenfalls Zeremonien statt.
Olympia heute live: So verfolgen Sie die Eröffnungsfeier im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, HBO Max
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die deutsche Fahne ins San Siro wird Eishockey-Star Leon Draisaitl tragen, der sich in der offiziellen Abstimmung der deutschen Fahnenträger durchgesetzt hatte. Parallel wird Skispringerin Katharina Schmid Team D bei der Nationenparade in Predazzo anführen.
Deutschland wird als 32. Nation hinter Georgien und vor Jamaika erwartet. In Mailand wohnt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Zeremonie bei.
Stars wohnen der Olympia-Eröffnungsfeier bei
Bei der Eröffnungsfeier in Mailand sind eine Reihe von Stars angekündigt. So tritt der italienische Tenor Andrea Bocelli auf, wie auch die Sängerinnen Mariah Carey und Laura Pausini.
Ein wie ein Staatsgeheimnis gehütetes Geheimnis scheint bereits gelüftet: Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, werden die Ski-Idole Alberto Tomba in Mailand und Deborah Compagnoni in Cortina die letzten Träger des Fackellaufs sein und die Olympische Flamme entzünden.
Die Zeremonie wird unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Auf jeden der rund 2900 Athleten beim Opening der 25. Winterspiele kommen fast drei Sicherheitskräfte: 6000 Polizisten und 2000 Militärangehörige sind am Freitagabend im Einsatz.