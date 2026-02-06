"Fangirl"-Moment für deutsche Fahnenträgerin

SID 06.02.2026 • 05:32 Uhr Sehen werden sich die beiden deutschen Fahnenträger bei Olympia zwar zunächst nicht, Katharina Schmid hofft dennoch auf ein Treffen.

Bei der Olympia-Eröffnungsfeier sind die Fahnenträger Katharina Schmid und Leon Draisaitl etwa 300 Kilometer voneinander entfernt, ein späteres Treffen ist dennoch nicht ausgeschlossen.

„Wenn wir mit unseren Wettkämpfen fertig sind, haben wir noch die Möglichkeit, nach Mailand zu fahren. Vielleicht treffe ich ihn da“, sagte Skispringerin Schmid vor der Eröffnungsfeier.

Schmid über ihren Insta-Fan-Girl-Moment mit Draisaitl

Schmid wird die deutsche Fahne am Freitagabend (ab 20 Uhr im LIVETICKER) bei der Zeremonie in Predazzo tragen, Eishockey-Star Draisaitl in Mailand. Kontakt hatten beide nach ihrer Wahl bereits.

„Er hat mir bei Instagram geschrieben und mir kurz gratuliert, ich ihm auch. Das war schon ein kleiner Fangirl-Moment für mich“, sagte die siebenmalige Weltmeisterin Schmid, Eishockey sei „voll cool“.

Für ein Treffen müsste Draisaitl mit der deutschen Nationalmannschaft die Gruppenphase überstehen: Schmid hat am 15. Februar ihren letzten Wettkampf, am selben Abend bestreitet die DEB-Auswahl ihr letztes Gruppenspiel gegen die USA.

Mäßiger Trainingsauftakt, große Hoffnungen an die Eröffnungsfeier

Zunächst aber will sich Schmid ganz auf ihre Wettkämpfe konzentrieren, das erste Training für die Entscheidung auf der Normalschanze am Samstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) lief eher mäßig.