Olympia 2026: Frauen-Aufreger im Curling wegen Männer-Zoff?

Moritz Pleßmann 15.02.2026 • 10:07 Uhr Bei den kanadischen Curling-Frauen kommt es zu einer kontroversen Schiedsrichterentscheidung. Hat diese etwas mit dem Betrugsvorwurf bei den Männern zu tun?

Die Curling-Events der Olympischen Winterspiele sorgen für den nächsten Aufreger - und erneut ist das kanadische Team involviert.

Dieses Mal ging es allerdings um die Frauen-Nationalmannschaft. Am Samstag duellierten sich die bis dato ungeschlagenen Kanadierinnen mit der Schweiz. Im ersten End wurde ein Stein des kanadischen Skips Rachel Homan nach einem Versuch wegen einer Doppelberührung von den Schiedsrichtern entfernt.

Homan wies die Anschuldigungen eines Regelverstoßes klar zurück: „Das ist absurd. Ich habe keine Ahnung, was der Schiedsrichter gesehen hat. Schauen Sie sich das Video 1.000 Mal an, Sie werden nichts sehen“, erklärte sie. „Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Ich werde sie nie verstehen. Ich habe so etwas noch nie getan.“

Olympia: Einfluss durch Männer-Zoff? „100 Prozent“

Ob diese, bei den Männern unbestrafte, Aktion einen Einfluss auf die Entscheidung bei den Frauen hatte? „Zu 100 Prozent. Ohne Zweifel“, war sich Homan sicher, dass sie und ihr Team nun dafür bestraft wurden. Trotz des entfernten Steins sicherten sie sich die Punkte im ersten End.