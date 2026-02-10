Am vierten Tag der Olympischen Spiele 2026 stehen insgesamt neun Entscheidungen auf dem Programm, mit jeder Menge deutscher Beteiligung. Auch die Chancen auf nächste deutsche Goldmedaillen stehen gut.
Olympia 2026: heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Skispringen und Rodeln
Olympia-Highlights heute: Tag 4
Auf Goldkurs sind vor allem die deutschen Rennrodlerinnen, die am Abend vor der Entscheidung stehen. Nach zwei erfolgreichen ersten Läufen führen zwei deutsche Rodlerinnen das Feld an. Nach dem Erfolg von Olympiasieger Max Langenhan am Sonntag können Julia Taubitz sowie Merle Fräbel nachziehen und nach einer Medaille greifen.
Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die Biathlon-Wettbewerbe gehen mit dem Einzelrennen der Männer ebenfalls weiter. Philipp Horn, Philipp Nawrath, Lucas Fratzscher und David Zobel werden für das deutsche Team an den Start gehen wird. Nawrath holte mit der Mixed-Staffel am Sonntag bereits Bronze.
Auch in der Ski-Alpinen Teamkombination der Frauen kämpft ein deutsches Duo um die nächste Medaille. Silbermedaillen-Gewinnerin Emma Aicher geht mit Kira Weidle-Winkelmann an den Start.
Am letzten Spieltag der Vorrunde treffen die deutschen Eishockeyfrauen in ihrem vierten Turnierspiel (ab 16:40 Uhr im LIVETICKER) auf Italien, die aktuell Tabellenzweiter sind. Das Viertelfinal-Ticket steht auf dem Spiel.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI ALPIN: 10.30 Uhr Team-Kombination (Frauen)
- SKI FREESTYLE: 12.30 Uhr Slopestyle (Männer)
- SHORTTRACK: 13.03 Uhr Teamstaffel (Mixed)
- SKI LANGLAUF: 13.24 Uhr Sprint (Frauen)
- SKI LANGLAUF: 13.38 Uhr Sprint (Männer)
- BIATHLON: 13.30 Uhr Einzel (Männer)
- CURLING: 18.05 Uhr Mixed Finale
- RODELN: 18.34 Uhr Einsitzer (Frauen)
- SKISPRINGEN: 18.45 Uhr Teamspringen (Mixed)