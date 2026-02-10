Olympia 2026: heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Skispringen und Rodeln

SPORT1 10.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina sind mittlerweile voll im Gange. Am vierten Tag werden viele Entscheidungen getroffen und Olympiasiege gefeiert. So können Sie Tag 4 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Am vierten Tag der Olympischen Spiele 2026 stehen insgesamt neun Entscheidungen auf dem Programm, mit jeder Menge deutscher Beteiligung. Auch die Chancen auf nächste deutsche Goldmedaillen stehen gut.

Auf Goldkurs sind vor allem die deutschen Rennrodlerinnen, die am Abend vor der Entscheidung stehen. Nach zwei erfolgreichen ersten Läufen führen zwei deutsche Rodlerinnen das Feld an. Nach dem Erfolg von Olympiasieger Max Langenhan am Sonntag können Julia Taubitz sowie Merle Fräbel nachziehen und nach einer Medaille greifen.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ZDF und Eurosport

Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Biathlon-Wettbewerbe gehen mit dem Einzelrennen der Männer ebenfalls weiter. Philipp Horn, Philipp Nawrath, Lucas Fratzscher und David Zobel werden für das deutsche Team an den Start gehen wird. Nawrath holte mit der Mixed-Staffel am Sonntag bereits Bronze.

Auch in der Ski-Alpinen Teamkombination der Frauen kämpft ein deutsches Duo um die nächste Medaille. Silbermedaillen-Gewinnerin Emma Aicher geht mit Kira Weidle-Winkelmann an den Start.

Am letzten Spieltag der Vorrunde treffen die deutschen Eishockeyfrauen in ihrem vierten Turnierspiel (ab 16:40 Uhr im LIVETICKER) auf Italien, die aktuell Tabellenzweiter sind. Das Viertelfinal-Ticket steht auf dem Spiel.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages: