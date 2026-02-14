Olympia 2026: Hinter diesem Superstar steckt Deutschlands Coach

Vincent Wuttke 14.02.2026 • 09:34 Uhr Frida Karlsson ist die Langlauf-Überfliegerin bei den Olympischen Spielen. Hinter ihrem Erfolg steckt ausgerechnet Deutschlands Trainer.

Im Zielbereich bekam Frida Karlsson nach ihrer nächsten Machtdemonstration einen goldenen Hut aufgesetzt. Doch den behielt sie nicht lange. Die schwedische Star-Langläuferin übergab das Kleidungsstück schließlich ausgerechnet an Deutschlands Frauen-Trainer Per Nilsson.

„Ein ungewöhnlicher Anblick”, schrieb die schwedische Zeitung Sportbladet. Doch dann klärte das Blatt auf, was nur wenige wissen: Ausgerechnet der DSV-Coach ist der Erfolgsgarant der Olympia-Überfliegerin.

Bisher setzte sich Karlsson in Lago di Tesero bisher über die 10 Kilometer und den Skiathlon mehr als deutlich durch. Weitere Triumphe wären alles andere als eine Überraschung - und Nilsson konnte trotz deutscher Enttäuschungen ein wenig lächeln.

„Frida ist on fire. Sie ist eine außergewöhnliche Läuferin“, sagte er nach ihrem zweiten Gold. Wenn das jemand beurteilen kann, dann ist es der 55-Jährige. Niemand kennt die Überfliegerin so gut wie Deutschlands Disziplinentrainer.

„Per ist mein Trainer, seit ich in der Skischule war. Das sind schon viele Jahre. Er ist wie ein Familienmitglied für mich, wir arbeiten sehr eng zusammen und er weiß alles über mich“, sagte Karlsson dem Sportbladet.

Deutschlands Trainer hilft Olympia-Dominatorin

Bereits als junges Talent begann das Duo einen weiten Weg. Dann, im Mai 2022, standen ungewisse Zeiten an. Damals verkündete der Deutsche Ski-Verband (DSV), dass Nilsson die Damen als Disziplinentrainer übernimmt.

Er trat die Nachfolge von Erik Schneider an, der das Team auf eigenen Wunsch nach vier erfolgreichen Jahren verließ. Und Karlsson? Die konnte weiter auf ihren Heimtrainer bauen, der seitdem in Doppelfunktion unterwegs ist.

Gibt es da auch mal Konflikte, falls er den deutschen Langläuferinnen zu viel verrät? „Ich war immer sehr offen damit, dass er ihnen (den deutschen Athletinnen, Anm. d. Red.) sagen kann, was er will. Es ist gut für den Sport, Erfahrungen über Training und andere Dinge auszutauschen, und ich glaube, wir alle wollen das Niveau anheben und mehr Nationen an die Spitze bringen“, sagte Karlsson ganz entspannt.

Olympia 2026: Nilsson feiert mit Karlsson

Sie kann sich auf Deutschlands Trainer verlassen. Er gehört zu den erfahrensten und erfolgreichsten Fachleuten im Nordischen Skisport.

Als langjähriger Chefcoach, Nationalmannschaftstrainer und Heimtrainer begleitete er Sportler schon lange zu Olympischen Winterspielen sowie Weltmeisterschaften.

Nun feiert Nilsson seinen größten Erfolg - obwohl seine deutschen Athleten bisher keine Medaillen holten. Und doch kann er diesen Olympischen Spielen dank Karlsson auch Positives abgewinnen.