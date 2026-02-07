Deutsche Olympia-Goldhoffnung: "Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und konnte mich nicht bewegen"

Johannes Vehren , Holger Luhmann 07.02.2026 • 20:15 Uhr Max Langenhan darf von der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Rodeln träumen. Der Deutsche kämpft aber mit großen Schmerzen.

Sorgen um Max Langenhan! Der deutsche Rennrodler führt nach zwei Durchgängen den olympischen Wettbewerb an und fuhr Streckenrekord in Cortina. Doch die Goldhoffnung wäre beinahe nicht an den Start gegangen.

„Ich habe ziemliche Nackenschmerzen“, berichtete der 26-Jährige auf Nachfrage von SPORT1 nach den zwei Läufen und ergänzte: „Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht und konnte mich gar nicht bewegen und war eigentlich auch der Meinung, dass ich heute vielleicht nicht fahre.“

Olympia: Start stand auf der Kippe

Langenhan lobte die „richtig gute medizinische Abteilung“. Ärzte und Physiotherapeuten hätten fast sechs Stunden seinen Nacken behandelt, damit der Deutsche an den Start gehen kann.

„Ich weiß nicht, warum ich mich verlegen habe. Ich muss gleich nochmal auf die Liege, damit es für die Nacht und für morgen besser wird“, sagte die Goldhoffnung.

Deutsche Goldhoffnung fängt noch nicht das Träumen an

Die starken Nackenschmerzen hatten Auswirkungen auf seine Läufe. Er verriet auf SPORT1-Nachfrage: „Ich konnte nicht ordentlich starten, die Startzeiten nerven mich, aber am Ende ging heute nicht mehr.“

Langenhan hofft, dass die Schmerzen für die beiden restlichen Läufe am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) gelindert werden können. Aufgrund seiner Führung verfiel der 26-Jährige noch nicht in Euphorie: „Das Zwischenergebnis ist okay, aber hätte besser sein können. Gut ins olympische Rennen zu starten war mir wichtig. Ich hatte mir vorgenommen, vier perfekte Läufe zu haben. Morgen habe ich zumindest noch die Chance auf zwei.“

Langenhan kämpft um erste Olympia-Medaille

Er verwies darauf, dass auf der 1,8 Kilometer langen Bahn noch eine Menge passieren könne.