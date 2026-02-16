Olympia 2026: Meuternder Biathlet vor brisanter Rückkehr

SPORT1 16.02.2026 • 10:01 Uhr Nach Zoff um seine Nicht-Nominierung steht Martin Uldal in der Olympia-Staffel wieder im Aufgebot der Norweger.

Martin Uldal bekommt bei den Olympischen Winterspielen eine zweite Chance - nachdem er sich öffentlich beschwert hatte.

Der 26-Jährige steht im norwegischen Aufgebot für die 4x7,5-km-Staffel am Dienstag um 14.30 Uhr, wie aus der offiziellen Startliste hervorgeht. Damit reagiert der Titelverteidiger auf die jüngsten Turbulenzen im eigenen Team.

Uldal war für den Sprint nicht berücksichtigt worden und hatte seinem Verband danach öffentlich schwere Vorwürfe gemacht. Er fühle sich „betrogen“ und unfair behandelt, erklärte er in norwegischen Medien. Nun rückt er für Johannes Dale-Skjevdal ins Quartett.

Olympia-Form spricht für Norwegen

Ausschlaggebend sind die Leistungen am Schießstand. Während Dale-Skjevdal im Sprint zweimal stehend patzte und Sechster wurde, präsentierte sich Uldal in dieser Saison wiederholt stabil. Schon beim Weltcup in Östersund stand er mit auf dem Podium.

Die norwegische Mannschaft reist mit breiter Brust zur Staffel. Im Sprint holten Vetle Sjaastad Christiansen Silber und Sturla Holm Laegreid Bronze. Beide zählen auch in der Staffel zu den Fixpunkten.

Hinzu kommt Johan-Olav Botn, der im Einzel über 20 km mit fehlerfreiem Schießen Olympiagold gewann. Der 26-Jährige gehört in diesem Winter zu den konstantesten Athleten im Weltcup und liegt dort in Schlagdistanz zur Spitze.