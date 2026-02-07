Olympia: "Das ist unangemessen, inakzeptabel und zeugt von wenig Respekt"

Johannes Vehren 07.02.2026 • 18:32 Uhr Nach der Privatjet-Kritik an Jutta Leerdam gibt es den nächsten Wirbel um die Eisschnellläuferin. Wegen des Olympia-Stars wurde Protest eingelegt.

Nächster Wirbel um Jutta Leerdam! Die Niederländerin hat in ihrem Heimatland für großen Ärger gesorgt und die Wut der Journalisten auf sich gezogen.

Nachdem die Eisschnellläuferin mit dem Privatjet nach Mailand angereist war, kam eine Welle der Empörung auf sie zu. Nun zieht die Verlobte von YouTube- und Box-Star Jake Paul im Vorfeld ihres 1000-Meter-Rennens Ärger auf sich, weil sie es ablehnte, vor der Presse zu sprechen.

Journalistenverband legt Protest ein

Als Reaktion legte der niederländische Journalistenverband (NSP) offiziellen Protest beim Team ein. In einem Statement polterte der Generalsekretär des NSP: „Das ist unangemessen, inakzeptabel, eines Teams unwürdig und zeugt von wenig Respekt vor den niederländischen Medien und insbesondere der niederländischen Öffentlichkeit.“

Das niederländische Team sprach daraufhin mit der Athletin und teilte mit: „TeamNL hat Jutta Leerdam aufgrund von Presseanfragen kontaktiert. Sie hat sich entschieden, heute Nachmittag nach ihrem Training mit der niederländischen Presse über ihre Vorbereitungen auf die Spiele und ihren ersten Wettkampf zu sprechen.“

Olympia-Star muss keine Interviews geben

Dennoch wurde darauf verwiesen, dass Spitzensportler das Recht hätten, selbst zu entscheiden, ob sie während der Olympischen Winterspiele mit Medienvertretern sprechen wollen.