Olympia 2026: Rennrodeln der Männer heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 08.02.2026 • 14:00 Uhr Max Langenhan ist noch zwei Läufe vom Olympiasieg entfernt. Felix Loch muss dagegen wohl sämtliche Gold-Hoffnungen ad acta legen.

Am Sonntagabend wollen die deutschen Rennrodler bei den Olympischen Winterspielen jubeln. Max Langenhan liegt nach den ersten beiden Läufen in Führung und geht als Favorit in die entscheidenden Läufe drei und vier.

Die Leistung des Thüringers ist umso erstaunlicher, weil er die ersten Durchgänger mit einem Handicap bestritten hatte. Ich habe ziemliche Nackenschmerzen“, berichtete der 26-Jährige auf Nachfrage von SPORT1 nach den zwei Läufen. Trotzdem hat er am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) Gold im Visier.

Olympia 2026, Rennrodeln der Männer: So können die Läufe 3 und 4 live verfolgt werden

Zur Halbzeit liegt der 26-Jährige 0,162 Sekunden vor dem Österreicher Jonas Müller und 0,298 Sekunden vor dem drittplatzierten Italiener Dominik Fischnaller. Auf den viertplatzierten Letten Kristers Aparjods hat Langenhan schon 0,508 Sekunden Vorsprung.

Die Entscheidung um die Medaillen fällt um 17 Uhr mit dem dritten und um 18.34 Uhr mit dem Beginn des vierten Laufs.

In diesen Kampf wird Felix Loch wohl nicht mehr mit eingreifen können. Sein Traum vom dritten Olympiasieg im Einsitzer war wohl in dem Moment geplatzt, als er nach einem schweren Fahrfehler im ersten Lauf die Bande der Bahn touchierte.