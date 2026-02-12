Olympia-Rodeln heute live im Free-TV, Stream und Ticker - nächste deutsche Medaille?

Im olympischen Eiskanal in Cortina d’Ampezzo hat sich der deutsche Rodelsport bereits von seiner besten Seite gezeigt. Mit Max Langenhan und Julia Taubitz krönten sich die beiden Einzelsitzer jeweils mit der Goldmedaille. Das deutsche Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewann gemeinsam Silber. Auch am sechsten Tag der Olympischen Spiele kann Team D eine weitere Rodel-Medaille gewinnen.
Titelverteidigung der deutschen Rodler?
Ab 18.30 Uhr (LIVETICKER) startet der Wettbewerb der Teamstaffel, bei dem die deutsche Auswahl zu den Favoriten zählt. An den Start gehen Taubitz und Langenhan im Einsitzer sowie die Duos Tobias Wendl/Tobias Arlt und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina im Doppelsitzer.
Olympia heute live: So können Sie das Rennrodeln der Teamstaffel im Free-TV verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die Teamstaffel setzt sich aus vier aufeinanderfolgenden Rennen zusammen. Zunächst startet der Einsitzer der Frauen. Sobald die Athletin das am Ende hängende Touchpad berührt, ist der Lauf für den männlichen Einzelsitzer eröffnet. Der Frauen-Doppelsitzer folgt, bis das Männer-Duo die Staffel abschließt. Das Team mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt die Goldmedaille.
Deutsche Staffel hat Großes vor
Deutschland ist der dominierende Rodel-Standort und gewann seit der Einführung der olympischen Staffel-Disziplin 2014 in Sotschi bei allen bisherigen Olympischen Spielen die Goldmedaille. Zuletzt bei den Spielen 2022 in Peking mit Natalie Geisenberger, Tobias Wendl/Tobias Arlt und Johannes Ludwig als Teil des Teams.
In der aktuellen Saison des Rennrodel-Weltcups führen die Deutschen ebenfalls die Team-Staffel-Wertung an. Neben Deutschland zählen Österreich, Kanada und die USA zu möglichen Medaillenkandidaten.
Für Team Deutschland dürften in der Staffel vor allem das bewährte Doppel-Team Tobias Wendl/Tobias Arlt und starke Einzelpiloten wie die beiden Olympiasieger Max Langenhan und Julia Taubitz zum Einsatz kommen, um den Staffel-Titel zu verteidigen.