Olympia-Rodeln heute live im Free-TV, Stream und Ticker - nächste deutsche Medaille?

SPORT1 12.02.2026 • 15:30 Uhr Im Teamwettbewerb kämpfen die Rennrodler um die Medaillen. Die vierer Staffel setzt sich aus einem Frauen - und einem Männersitzer sowie einem Doppelsitzer zusammen. So können Sie das Rennen bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Im olympischen Eiskanal in Cortina d’Ampezzo hat sich der deutsche Rodelsport bereits von seiner besten Seite gezeigt. Mit Max Langenhan und Julia Taubitz krönten sich die beiden Einzelsitzer jeweils mit der Goldmedaille. Das deutsche Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewann gemeinsam Silber. Auch am sechsten Tag der Olympischen Spiele kann Team D eine weitere Rodel-Medaille gewinnen.

Ab 18.30 Uhr (LIVETICKER) startet der Wettbewerb der Teamstaffel, bei dem die deutsche Auswahl zu den Favoriten zählt. An den Start gehen Taubitz und Langenhan im Einsitzer sowie die Duos Tobias Wendl/Tobias Arlt und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina im Doppelsitzer.

Olympia heute live: So können Sie das Rennrodeln der Teamstaffel im Free-TV verfolgen

Die Teamstaffel setzt sich aus vier aufeinanderfolgenden Rennen zusammen. Zunächst startet der Einsitzer der Frauen. Sobald die Athletin das am Ende hängende Touchpad berührt, ist der Lauf für den männlichen Einzelsitzer eröffnet. Der Frauen-Doppelsitzer folgt, bis das Männer-Duo die Staffel abschließt. Das Team mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt die Goldmedaille.

Deutsche Staffel hat Großes vor

Deutschland ist der dominierende Rodel-Standort und gewann seit der Einführung der olympischen Staffel-Disziplin 2014 in Sotschi bei allen bisherigen Olympischen Spielen die Goldmedaille. Zuletzt bei den Spielen 2022 in Peking mit Natalie Geisenberger, Tobias Wendl/Tobias Arlt und Johannes Ludwig als Teil des Teams.

In der aktuellen Saison des Rennrodel-Weltcups führen die Deutschen ebenfalls die Team-Staffel-Wertung an. Neben Deutschland zählen Österreich, Kanada und die USA zu möglichen Medaillenkandidaten.