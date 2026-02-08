Olympia 2026: Erstes Gold für Deutschland! Rodler Langenhan krönt Karriere

Moritz Thienen 08.02.2026 • 19:12 Uhr Max Langenhan holt die erste Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen 2026. Der Rodler siegt überlegen.

Erste Goldmedaille für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen! Rodler Max Langenhan krönte sich nach vier überragenden Läufen zum verdienten Olympiasieger.

Langenhan hatte gleich vom ersten Lauf an mit einem neuen Bahnrekord deutlich gemacht, dass er schwer zu schlagen ist. Diesen Rekord verbesserte er dann auch im zweiten, dritten Lauf und vierten Lauf.

„Glückwunsch an Max Langenhan zu dieser Dominanz im Eiskanal. Das war wirklich beeindruckend und macht Lust auf mehr!“, freute sich der Chef de Mission für das Team Deutschland, Olaf Tabor, nach der ersten Goldmedaille für Deutschland.

Silber ging an den Österreicher Jonas Müller. Bronze holte sich der Italiener Dominik Fischnaller.

Für Langenhan ist es der erste Olympiasieg. Nach einer durchwachsenen Saison war der zweimalige Gesamtweltcupsieger nicht als Topfavorit nach Cortina gereist. Langenhan folgt auf Johannes Ludwig, der 2022 in Peking triumphiert hatte und im Anschluss seine Karriere beendete.

Olympia: Loch trotz Enttäuschung erster Gratulant

Enttäuschende Olympische Spiele erlebte Felix Loch, der als einer der Topfavoriten gestartet war und am Ende nur Sechster wurde. Im vierten Durchgang machte er mit einem guten Lauf immerhin noch zwei Plätze gut.

Nach dem Rennen zeigte sich Loch aber als großer Verlierer. Er war der erste Gratulant für Olympiasieger Langenhan, umarmte ihm und brüllte ihm ins Ohr: „Du geile Sau.“

Max Langenhan holte die erste Goldmedaille für Deutschland

Loch hatte sich schon im ersten Lauf einen groben Fahrfehler geleistet, konnte aber auch in den drei folgenden Läufen nie an seine starke Form von vor den Spielen anknüpfen.

Der Olympiasieger von 2010 und 2014 erlebte wie in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 eine herbe Enttäuschung.

Langenhan krönt seine erfolgreiche Karriere

Langenhan hingegen krönt nach insgesamt sechs WM-Titeln (Einsitzer, Mixed-Einsitzer und Teamstaffel) seine Karriere.

2022 in Peking war er bei seiner ersten Olympia-Teilnahme auf Rang sechs gefahren. In Cortina hat der Rodler vom BRC Friedrichroda einen großen Thüringer Fanclub um Vater Uwe dabei, der ihn an der Bahn lautstark unterstützt.

---