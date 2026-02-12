Olympia 2026: TV-Reporter verzweifelt beim deutschen Coup

Raphael Weber 12.02.2026 • 22:15 Uhr Deutschland rast zum nächsten Rodel-Gold - aber vor dem Zieleinlauf in der Staffel herrscht bei TV-Zuschauern und dem Reporter plötzlich Verwirrung. Es gibt einen kuriosen Ausfall zur Unzeit.

Die deutsche Rodel-Teamstaffel raste gerade auf ihren Gold-Coup bei den Olympischen Spielen 2026 zu - und plötzlich herrschte große Verwirrung. Zumindest bei den Zuschauern daheim und dem TV-Kommentator.

„Ich hab keine Zeit mehr hier. Ok ...“, wunderte sich ZDF-Reporter Daniel Pinschower ausgerechnet in dem Moment, als Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Frauendoppel gerade aufs Ziel in der Eisbahn von Cortina d’Ampezzo zuschossen.

Olympia: Beim Rodel-Coup fällt plötzlich die Anzeige aus

In den letzten Kurven hatte sich im sogenannten World Feed, den angelieferten Live-Bildern von der Bahn, plötzlich die Zeitanzeige verabschiedet. Die TV-Zuschauer in Deutschland rätselten auch bei Eurosport - reicht das jetzt für Gold?

So auch Pinschower am ZDF-Mikrofon. „Ich weiß nicht, was es ist ... Ich kann’s Ihnen nicht sagen“, meinte der Journalist. Und während Eitberger und Matschina auf der Bahn schon die Arme nach oben rissen, wohl nach dem Blick auf die Anzeige direkt an der Bahn, schrie auch Pinschower plötzlich auf: „DOCH! Jetzt kann ich’s Ihnen sagen. Da steht’s jetzt! Vielen Dank! Deutschland ist Olympiasieger.“

TV-Reporter kämpft mit kuriosem Zwischenfall

Und nachdem der Reporter noch Tobias Wendl und Tobias Arlt als „die Erfolgreichsten der Geschichte bei Olympia aus Deutschland“, gefeiert hatte, ließ er noch einmal diesen kuriosen Moment rund um die kuriose Zieleinfahrt ohne Zeitangabe: „Meine Güte! Zum genau falschen Zeitpunkt fällt die Zeitnahme aus.“

Am Ende durfte Deutschland aber jubeln: Der Olympiasieg mit der Staffel war der dritte deutsche Rodelerfolg in Cortina d’Ampezzo - und ein ganz besonderer für die „Rekord-Tobis“: Mit sieben Goldmedaillen und einmal Bronze steigen Wendl und Arlt auf zu Deutschlands erfolgreichsten Winterolympioniken.