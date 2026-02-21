Olympia 2026: Zweierbob Entscheidung heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Goldener Abschluss für Nolte?

SPORT1 21.02.2026 • 16:00 Uhr Am 15. Wettkampftag der Olympischen Spiele entscheidet sich im Eiskanal von Cortina, wer im Frauen-Zweierbob abräumt. Laura Nolte kann sich den Traum von Gold erfüllen.

Im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo steht am Samstag die Entscheidung im olympischen Zweierbob der Frauen an – und aus deutscher Sicht ist die Ausgangslage äußerst vielversprechend. Nach zwei Läufen liegen gleich zwei deutsche Duos auf den Plätzen eins und zwei.

Die Entscheidung fällt am Samstagabend: Der dritte Lauf im Zweierbob der Frauen startet um 19 Uhr, der vierte und damit letzte Durchgang folgt ab 21.03 Uhr (LIVETICKER). Dann wird sich im Eiskanal von Cortina zeigen, ob die deutschen Duos ihre Ausgangsposition in Gold und Silber ummünzen können.

Zweierbob bei Olympia 2026: So können Sie die entscheidenden Läufe der Frauen live verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nolte: „Uns dürfen keine Fehler passieren“

Laura Nolte geht mit ihrer Anschieberin Deborah Levi als Führende in die entscheidenden Durchgänge. Die 27-Jährige hatte im olympischen Monobob Silber gewonnen und Gold nur um 0,04 Sekunden verpasst. Nun will sie sich ihren Goldwunsch bei den Winterspielen in Mailand und Cortina im Zweier erfüllen.

Nolte blickte nach den ersten beiden Läufen optimistisch auf die heutige Entscheidung: „Uns dürfen einfach keine Fehler passieren und wir müssen zweimal sauber fahren.“

Die Weltcup-Dominatorin Nolte übernahm nach einem starken zweiten Lauf die Führung und hat zur Halbzeit einen Vorsprung von 0,18 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz, die auf Platz zwei lauert. Damit ist ein deutscher Doppelerfolg greifbar nah.

Zweierbob-Entscheidung: Deutschland vs. USA

Die US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries und Kaysha Love Jones hatten nach dem ersten Lauf noch geführt, fielen nach dem zweiten Durchgang jedoch auf Platz drei zurück.