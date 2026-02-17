Olympia: Aus für Top-Biathletin beschlossen!

SPORT1 17.02.2026 • 09:56 Uhr Norwegens Biathlon-Frauen gehen ohne Ingrid Landmark Tandrevold in die Olympia-Staffel von Anterselva.

Norwegens Biathletinnen setzen in der Olympia-Staffel über 4x6 km am 18. Februar in Anterselva auf Karoline Knotten, Marthe Krakstad Johansen, Maren Hjelmeset Kirkeeide und Juni Arnekleiv. Das Rennen wird in der Antholz-Anterselva Biathlon Arena ausgetragen.

Nicht im Aufgebot steht Ingrid Landmark Tandrevold, die nach durchwachsenen Leistungen im bisherigen Verlauf der Spiele außen vor bleibt.

Tandrevold war im Sprint noch Zehnte geworden, leistete sich in der anschließenden Verfolgung jedoch insgesamt neun Fehler am Schießstand. Bereits nach dem Rennen hatte sie mit Blick auf die nächsten Spiele selbst Zweifel an einer weiteren Olympia-Teilnahme geäußert. Die norwegische Teamleitung reagiert nun mit einer klaren Entscheidung - und setzt voll auf die Formstärke der jüngeren Kräfte.

Kirkeeide als Gold-Hoffnung

Allen voran Kirkeeide reist mit breiter Brust zur Staffel. Die 22-Jährige gewann bei ihrem Olympia-Debüt den 7,5-km-Sprint in 20:40,8 Minuten und blieb dabei fehlerfrei. Mit einer furiosen Schlussrunde drehte sie einen Rückstand von 9,2 Sekunden und sicherte sich Gold mit 3,8 Sekunden Vorsprung. Es war Norwegens zweites Biathlon-Gold bei diesen Spielen.

Allerdings hat Kirkeeide auch eine Rechnung offen: In der Mixed-Staffel zuvor hatte sie mit Problemen im Stehendanschlag wertvolle Sekunden liegen lassen. Nun soll sie als Schlussläuferin erneut Verantwortung übernehmen - eine Rolle, die sie im Weltcup bereits eindrucksvoll ausfüllte.

Bewährtes Quartett

Beim Weltcup in Ruhpolding triumphierte exakt dieses Quartett in 1:07:06,2 Stunden und verwies Italien um 0,9 Sekunden auf Rang zwei. Neun Nachlader leistete sich Norwegen damals, blieb aber ohne Strafrunde. Die Aufstellung mit Johansen, Arnekleiv, Knotten und Kirkeeide gilt seither als eingespielt.