SID 23.02.2026 • 20:29 Uhr Das IOC denkt angeblich über eine Zukunft ohne Rodeln, Bob und Skeleton nach. Für Deutschlands Medaillenhoffnungen wäre das ein Albtraum.

Wenn irgendwann die Bobbahn am Königssee wiederhergestellt sein sollte, dann ist ihr eine Attraktion schon sicher: Johannes Lochner will einsteigen ins Geschäft seines Kumpels Manuel Machata und Gäste im Taxibob durch die Rinne fahren.

Allerdings: Sollte sich bewahrheiten, was der seriöse Insider Duncan Mackay glaubt, dann braucht es den Wiederaufbau am Königssee vielleicht gar nicht mehr - und der Doppel-Olympiasieger Lochner wäre der letzte oder einer der letzten seiner Art.

Die Vorschläge über eine Neuordnung des olympischen Programms, schreibt Mackay in seinen „Zeus Files“, gingen weit über eine Einführung von Cyclocross oder Crosslauf hinaus: „Rausfliegen könnten die Schlittensportarten - Bob, Rodeln und Skeleton.“

Olympia: Hohe Kosten für Bau des Eiskanals

Die Gründe dafür lägen im schlechten Abschneiden der Sportarten in den Kategorien Kosten, Umwelt und Nachhaltigkeit. Tatsächlich ist schon der Bau einer Eisrinne sündhaft teuer, sie muss nicht gerade umweltverträglich in die Landschaft gestellt werden, auch der Unterhalt kostet und frisst Energieressourcen für die Vereisung.

Für Deutschland wäre das ein Albtraum. Die Schlittensportler gewannen in Cortina d’Ampezzo 19 von 26 Medaillen, also rund 73 Prozent, davon sechs der acht goldenen. Was, wenn sich, wie das in „Palisades Tahoe“ umbenannte „Squaw Valley“ 1960, ein Ausrichter dazu entscheidet, er wolle keine Bahn bauen?

Die Rinne in Cortina kostete 118 Millionen Euro - 37 Millionen mehr als vorgesehen und vom IOC ohnehin nicht gewünscht. Eine bestehende Bahn hätte es nach dessen Willen sein sollen, zur Not in Lake Placid/USA.

„Wir müssen ehrlich damit sein, was funktioniert und noch wichtiger, was nicht funktioniert“, hatte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Vorabend der Spiele in Italien gesagt - und die nahenden Erschütterungen im Programm bereits angedeutet.

Coventry: Werden vor schweren Entscheidungen stehen

Sportarten, Disziplinen und Veranstaltungen müssten „mit neuen Augen“ betrachtet werden, sagte die 42-Jährige: „Wir werden vor schwierigen Entscheidungen und Gesprächen stehen – das gehört zum Wandel dazu.“

Im Rahmen des „Fit For The Future“ genannten Prozesses befassen sich seit September vergangenen Jahres vier Arbeitsgruppen mit der Zukunft der Olympischen Spiele, dazu zählt auch eine Programmkommission unter dem Vorsitz des Österreichers Karl Stoss.

Insider Mackay zufolge gebe es bereits eine breite Akzeptanz, dass die Winterspiele von Mailand und Cortina die letzten gewesen sind, bei denen ausschließlich auf Schnee und Eis um Medaillen gekämpft wurde - auch wenn aus den sieben Verbänden, die das Programm derzeit aufstellen, noch Gegenwind komme.

Sommerspiel-Sportarten im Winter?

Handball und Volleyball gelten etwa als Sportarten, die zukünftig in den Winter rücken und den Platz der Eiskanalsportarten einnehmen könnten.

Dadurch sollen zum einen die aufgeblähten Sommerspiele, die in Los Angeles 2028 mit Rekordzahlen von 353 Medaillenentscheidungen in 36 Sportarten aufwarten, wieder verschlankt und zum anderen die fast ausschließlich in Nordeuropa, Nordamerika und Ostasien rezipierten Winterspiele für weitere Teile der Welt geöffnet werden.

Sollten die Schlitten der Reform zum Opfer fallen, wäre es für die deutschen Goldschmieden der GAU. Ohne Olympische Spiele verliert fast jeder Sport seine Daseinsgrundlage, da ein Löwenanteil der Finanzierung aus IOC-Geldern besteht.

Es sei nun die Aufgabe der internationalen Verbände, die Argumentation der Kritiker zu widerlegen, sagte Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Schlittenverbands BSD, dem SID. Er sei aber „optimistisch und entspannt, dass wir Lösungen anbieten können“. Eine könne etwa die stärkere Entwicklung von kostengünstigeren Bahnen in Modulbauweise sein. An weiteren Innovationen werde gearbeitet.